Jadwal Pertandingan Sepak Bola Hari Ini: Penuh Big Match!

Berbagai laga big match siap tersaji pada akhir pekan ini, Minggu 12 Agustus. Eventnya berasal dari dalam dan luar negeri, yakni Liga 1 Indonesia, Asian Games 2018, dan Liga Primer Inggris.Dari Liga 1 Indonesia ada pertandingan Barito Putera vs Persebaya Surabaya dan Persija Jakarta kontra PSMS Medan. Masing-masing tim tersebut punya sejarah besar dalam perkembangan sepak bola Tanah Air.Barito Putera bisa dibilang sedikit diuntungkan karena unggul 2-1 secara head to head atas Persebaya. Terlebih lagi, pertandingan nanti akan berlangsung di Stadion 17 Mei yang merupakan markas Laskar Antasari.Sementara itu, Persija dan PSMS merupakan musuh bebuyutan sejak era Perserikatan dan memiliki suporter fanatik yang rela melakukan apa saja untuk timnya. Oleh karena itu, laga ini juga pantas dinantikan.Selanjutnya, para pencinta sepak bola Tanah Air bisa langsung mengganti saluran televisi untuk bergabung mendukung timnas U-23 yang bakal memulai laga perdananya di ajang Asian Games 2018. Saat itu, mereka akan berhadapan dengan Taiwan di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi.Tidak lama setelah timnas U-23 bertanding, ada pertandingan Liverpool kontra West Ham United yang akan memainkan pekan pertama Liga Primer Inggris 2018--2019. Jika laga ini terlewatkan, masih ada big match antara Arsenal kontra Manchester City.Berikut jadwal pertandingan sepak bola hari ini:15.30 WIB: Barito Putera vs Persebaya Surabaya15.30 WIB: Persija Jakarta vs PSMS Medan (Live Indosiar)19.00 WIB: Indonesia U-23 vs Taiwan U-2319.30 WIB: Liverpool vs West Ham United19.30 WIB: Southampton vs Burnley22.00 WIB: Arsenal vs Manchester City (Live RCTI)(KAU)