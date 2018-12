Hasil Lengkap Pertandingan Dini Hari Tadi

Sejumlah pertandingan liga top di Eropa bergulir pada Sabtu 16 Desember hingga Minggu 17 Desember dini hari WIB. Dari Inggris, Arsenal dan Manchester United gagal meraih kemenangan.Arsenal yang bertandang ke kandang Southampton gagal meraih hasil maksimal. Meriam London harus mengakui keunggulan tim tuan rumah dengan skor 3-2.Hasil itu membuat The Gunners gagal mempertahankan tren tak pernah kalah dari 22 pertandingan. Tim besutan Unai Emery saat ini masih menempati posisi kelima klasemen sementara Liga Primer Inggris dengan torehan 34 poin.Hasil serupa juga didapat Manchester United saat bertandang ke Anfield. Tim besutan Jose Mourinho menelan kekalahan dari Liverpool dengan skor 3-1.Chelsea sukses mengalahkan Brighton & Hove Albion 2-1 di The American Express Community Stadium. Sedangkan Arsenal di luar dugaan takluk 2-3 dari Southampton di St Mary's.Beralih ke Serie A, AS Roma menang tipis 3-2 atas Genoa di Olimpico. Sedangkan Napoli menekuk tuan rumah Cagliari 1-0 di Sardegna Arena.Di LaLiga, Sevilla menang 2-0 atas Girona di Ramon Sanchez Pizjuan. Sedangkan di Estadio Ciudad de Valencia, Barcelona menghabisi Levante 5-0.Brighton & Hove Albion 1 - 2 Chelsea FCSouthampton 3 - 2 ArsenalLiverpool 3 - 1 Manchester UnitedSPAL 0 - 0 ChievoFiorentina 3 - 1 EmpoliFrosinone 0 - 2 SassuoloSampdoria 2 - 0 ParmaCagliari 0 - 1 NapoliAS Roma 3 - 2 GenoaSevilla 2 - 0 GironaRCD Espanyol 1 - 3 Real BetisSD Huesca 2 -2 VillarrealLevante 0 - 5 BarcelonaRB Leipzig 4 -1 Mainz 05Eintracht Frankfurt 2 - 1 Bayer LeverkusenNimes 2 - 3 LilleNice 1 - 1 Saint-EtienneLyon 3 - 0 AS Monaco