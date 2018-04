Tampil Dominan, Indonesia Gagal Tembus Gawang Korea Utara

: Timnas Indonesia U-23 dibuat kerepotan untuk menembus gawang Korea Utara U-23 pada laga lanjutan Anniversary Cup 2018, Senin 30 April. Kendati tampil dominan, Garuda Muda harus puas bermain imbang tanpa gol sementara.Peluang sudah diciptakan Indonesia pada menit kelima. Ketika itu, Febri Haryadi melepaskan tembakan keras ke arah gawang Korea Utara. Namun, bola masih bisa ditepis kiper Korea Utara Kim Yu Il.Hanya berselang empat menit, Indonesia kembali mendapat peluang emas lewat Ilija Spasojevic. Striker Bali United tersebut mendapat kesempatan menembak di dalam kotak yang masih mengenai tiang gawang.Sejumlah gempuran Indonesia tak lantas membuat para pemain Korea Utara panik. Mereka beberapa kali mampu keluar dari tekanan dan berbalik mengancam gawang Indonesia.Salah satunya tercipta pada menit ke-29. Ketika itu, Kim Kum Chol melepaskan sundulan usai mendapat umpan dari tendangan bebas. Namun, bola masih melenceng di sisi gawang.Pertarungan semakin sengit jelang lima menit terakhir. Kedua tim saling balas menciptakan peluang.Pada menit ke-43, Korea Utara mengancam Indonesia lewat So Jong Hyok. Beruntung, sundulannya masih bisa ditepis kiper Indonesia Awan Setho.Tiga menit berselang, Indonesia melakukan ancaman lewat Saddil. Sayangnya, tembakan kerasnya masih melenceng dari gawang Korea Utara.Hingga babak pertama usai, tidak ada gol tercipta. Skor 0-0 bertahan.: Awan Setho, Gavin, Septian, Hansamu, Saddil, Zulfiandi, Fajrin, Febri, Spasojevic, Hargianto, Andy Setyo.: Kim Yu, Song Kum, Jon Se, So Jin, Jo Sol, Chol Hyok, Kum Chol, Jong Hyok, Kim Nam, Kuk Chol, An Song.(PAT)