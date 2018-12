Jadwal Pertandingan Liga-liga Eropa Akhir Pekan Ini

: Liga-liga top Eropa akan kembali bergulir akhir pekan ini. Pertandingan terbesar pekan ini adalah pertandingan klasik liga Inggris antara Liverpool dan Manchester United.Liverpool tentu ingin meraih poin maksimal demi menjaga puncak klasemen dari kejaran Manchester City. Ditambah lagi, mereka akan menjamu Manchester United di Anfield.Beralih ke Spanyol, Barcelona akan bertandang ke markas Levante demi menjaga takhta klasemen. Sementara itu, Real Madrid akan menjamu Rayo Vallecano di Santiago Bernabeu.Pindah ke Italia, derby della Mole edisi pertama akan digelar di markas Torino. Mereka akan menghadapi laga berat karena Juventus belum terkalahkan di liga dan belum tersentuh di puncak klasemen dengan keunggulan delapan poin atas Napoli di peringkat kedua.Jadwal lengkap liga top Eropa akhir pekan ini:Sabtu, 15 DesemberLiga Primer Inggris(19.30 WIB) Manchester City vs Everton (beIN Sports 1)(22.00 WIB) Crystal Palace vs Leicester City (beIN Sports 1)(22.00 WIB) Wolverhampton Wanderers vs Bournemouth (streaming)(22.00 WIB) Huddersfield Town vs Newcastle United (streaming)(22.00 WIB) Tottenham Hotspur vs Burnley (MNC TV)(22.00 WIB) Watford vs Cardiff City (streaming)La Liga Spanyol(19.00 WIB) Getafe vs Real Sociedad (beIN Sports 2)(22.15 WIB) Real Valladolid vs Atletico Madrid (beIN Sports 2)Minggu, 16 DesemberLiga Primer Inggris(00.30 WIB) Fulham vs West Ham United (RCTI)(20.30 WIB) Southampton vs Arsenal (beIN Sports 1)(20.30 WIB) Brighton & Hove Albion vs Chelsea (beIN Sports 3)(23.00 WIB) Liverpool vs Manchester United (RCTI)La Liga Spanyol(00.30 WIB) Real Madrid vs Rayo Vallecano (SCTV)(02.45 WIB) Eibar vs Valencia (beIN Sports 2)(18.00 WIB) Sevilla vs Girona (beIN Sports 1)(22.15 WIB) Espanyol vs Real Betis (beIN Sports 2)Serie A Italia(00.00 WIB) Inter Milan vs Udinese (beIN Sports 3)(02.30 WIB) Torino vs Juventus (beIN Sports 3)(18.30 WIB) SPAL vs Chievo Verona (beIN Sports 3)(21.00 WIB) Frosinone vs Sassuolo (streaming)(21.00 WIB) Sampdoria vs Parma (streaming)(21.00 WIB) Fiorentina vs Empoli (streaming)Senin, 17 DesemberLa Liga Spanyol(00.30 WIB) Hueca vs Villareal (beIN Sports 2)(02.45 WIB) Levante vs Barcelona (SCTV)Serie A Italia(00.00 WIB) Cagliari vs Napoli (beIN Sports 3)(02.30 WIB) AS Roma vs Genoa (beIN Sports 3)Selasa, 18 DesemberLa Liga Spanyol(03.00 WIB) Deportivo Alaves vs Athletic Bilbao (beIN Sports 2)Serie A Italia(02.30 WIB) Atalanta vs Lazio (beIN Sports 3)Rabu, 19 DesemberSerie A Italia(02.30 WIB) Bologna vs AC Milan (beIN Sports 3)