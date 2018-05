Casillas: Saya Harap Tetap di Porto

Iker Casillas mengindikasikan masih ingin bermain bersama juara Primeira Liga Portugal musim 2017--2018, FC Porto. Eks kiper Real Madrid ternyata belum berencana untuk pensiun.Casillas ikut mengantar Porto mengklaim titel juara liga pertama klub dalam lima musim terakhir. Hasil imbang 0-0 antara Sporting CP dan Benfica, otomatis menjatuhkan gelar juara musim ini ke tangan The Dragons, julukan Porto.Kiper berusia 36 tahun itu diketahui masih personel penting bagi Porto. Casillas mencatatkan 12 cleansheet dalam 20 penampilan di liga domestik musim ini. Casillas sendiri mengaku dirinya masih ingin merumput di Estadio do Dragao, meski rumor ke MLS membuat spekulasi masa depannya."Saya berharap untuk tetap di sini. Saya masih tidak tahu masa depan saya dan bisa saja menjadi pertandingan terakhir saya di Estadio do Dragao," kata Casillas."Tetapi saya tidak punya rencana untuk pensiun dan saya berharap terus bermain sepak bola. Jika Porto meminta saya perbaharui kontrak, dengan senang hati saya sambut," sambungnya.Gelar Liga Portugal musim ini merupakan gelar pertama Casillas sejak hijrah dari Santiago Bernabeu pada 2015 lalu. Gelar ini merupakan gelar juara ke-28 bagi FC Porto. (Football-Espana)(RIZ)