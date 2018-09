Jadwal Siaran Langsung Tottenham vs Liverpool Hari Ini

: Para pencinta sepak bola kembali disuguhkan pertandingan di kompetisi-kompetisi Eropa akhir pekan. Tepatnya pada Sabtu 15 September malam hari hingga Minggu 16 September dini hari nanti. Bahkan, terdapat laga besar pada malam hari nanti.Laga besar itu terjadi di kompetisi Liga Primer Inggris 2018--2019, yakni antara Tottenham Hotspur kontra Liverpool. Ini merupakan salah satu sajian dari pertandingan pekan kelima di kasta tertinggi negeri Ratu Elizabeth tersebut.Kedua tim akan saling ngotot meraih kemenangan karena berambisi untuk mendapatkan posisi puncak klasemen. Mengingat, poin kedua tim tidak jauh.Saat ini, Liverpool menempati puncak klasemen sementara dengan mengoleksi 12 poin. Namun, The Reds hanya unggul tiga poin dari Tottenham yang berada di posisi kelima klasemen sementara.Beralih ke La Liga Spanyol. Tiga tim raksasa Spanyol dijadwalkan akan bertanding pada hari ini. Di antaranya adalah Atletico Madrid, Barcelona, dan Real Madrid.Atletico akan menjadi tim yang akan membuka pertandingan di Liga Spanyol hari ini. Mereka akan berduel dengan Eibar.Kemudian, pertandingan dilanjutkan oleh Barcelona. Juara La Liga musim lalu itu dijadwalkan bertandang ke markas Real Sociedad.Sementara itu, Madrid dijadwalkan akan berduel dengan Athletic Bilbao. Laga tersebut akan digelar di Stadion Athletic pada dini hari nanti WIB.Pertandingan menarik lainnya juga akan terjadi di Liga Serie-A Italia. Ada dua tim besar yang akan bertanding, yakni Inter Milan dan Napoli. Inter akan menghadapi Parma. Sedangkan Napoli berjumpa dengan Fiorentina.18:30: Tottenham Hotspur vs Liverpool (live MNC TV & beIN Sports 1)21:00: Bournemouth vs Leicester City21:00: Chelsea vs Cardiff City21:00: Huddersfield Town vs Crystal Palace21:00: Manchester City vs Fulham (live MNCTV)21:00: Newcastle United vs Arsenal23:30: Watford vs Manchester United (live RCTI & beIN Sports 1)Sabtu 15 September20:00: Inter Milan vs Parma23:00: Napoli vs Fiorentina01:30: Frosinone vs Sampdoria18:00: Atletico Madrid vs Eibar21:15: Real Sociedad vs Barcelona (live SCTV & beIN Sports 2)23:30: Valencia vs Real Betis01:45: Athletic Bilbao vs Real Madrid (live SCTV & beIN Sports 2)20:30: Bayern Muenchen vs Bayer Leverkusen (Fox Sports 3)20:30: RB Leipzig vs Hannover 9620:30: Mainz 05 vs Augsburg20:30: Wolfsburg vs Hertha Berlin20:30: Fortuna Dusseldorf vs Hoffenheim23:30: Borussia Moenchengladbach vs Schalke(PAT)