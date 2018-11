Jadwal Siaran Langsung Liga Europa 2018 -- 2019

Pekan kelima penyisihan grup Liga Europa 2018--2019 bakal digelar pada malam dan dini hari, 29 dan 30 November nanti. Beberapa tim unggulan bakal menentukan nasib untuk melaju ke babak 32 besar.Raksasa Serie A Italia, AC Milan, adalah salah satunya. Rossoneri yang kini berada di urutan kedua klasemen Grup F dengan tujuh poin, akan menghadapi perlawanan tim Eredivise Belanda, F91 Dudelange.Tiga poin menjadi wajib untuk Milan demi menjaga asa lolos. Pasalnya, Real Betis di urutan pertama mengemas delapan poin, sementara Olympiacos di urutan ketiga menempel Milan dengan poin sama (7).Dari Grup J, pemuncak klasemen La Liga Spanyol, Sevilla, berkesempatan mengunci tiket 32 besar. Itu jika El Grande Andalucia mampu meraih tiga poin kala bertandang ke markas tim asal Belgia, Standard Liege.Hal serupa juga berlaku bagi Villarreal dari Grup G. El Submarino bakal mengincar tiga poin saat bertandang ke markas Rangers, demi langsung memastikan langkahnya ke babak 32 besar.Sementara itu, dari Liga Primer Inggris, Chelsea dan Arsenal, sudah dipastikan lolos sejak pekan keempat. Duo tim kota London tersebut saat ini memuncaki grup masing-masing.Meraih hasil minimal imbang atas PAOK dini hari nanti sudah cukup bagi The Blues untuk keluar Grup L sebagai juara grup. Sementara The Gunners perlu kemenangan atas Vorskla jika ingin menyandang status juara Grup E.Spartak Moskva vs Rapid WienAstana vs Dynamo KyivZürich vs AEK LarnacaBayer Leverkusen vs LudogoretsSalzburg vs RB LeipzigRosenborg vs CelticZenit vs KøbenhavnBordeaux vs Slavia PrahaAnderlecht vs Spartak TrnavaFenerbahçe vs Dinamo ZagrebQaraba? vs Sporting CPVorskla vs ArsenalMilan vs F91 Dudelange (RCTI)Real Betis vs Olympiakos PiraeusKrasnodar vs AkhisarsporBATE vs VidiRangers vs VillarrealStandard Liège vs SevillaEintracht Frankfurt vs Olympique MarseilleApollon vs LazioJablonec vs RennesSarpsborg 08 vs Be?ikta?Malmö FF vs GenkChelsea vs PAOK (RCTI)(ASM)