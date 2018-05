Mirallas Dipulangkan Olympiacos Lebih Cepat

Olympiacos dikabarkan telah memutus kontrak peminjaman Kevin Mirallas dari Everton lebih cepat dari waktu yang ditentukan. Keputusan tersebut berkaitan dengan buruknya performa sang pemain.Mirallas bergabung dengan Everton dari Olympiacos pada musim panas 2012 lalu. Striker asal Belgia itu menjadi sosok penting bagi The Toffees saat masih ditangani David Moyes maupun Roberto Martinez.Musim 2014--2015 menjadi puncak performa Mirallas bersama Everton. Pemain berusia 30 tahun itu mencetak 11 gol dalam 36 penampilan di seluruh kompetisi saat itu.Namun, Mirallas mendapat kesulitan menembus skuat utama Everton pada awal musim 2017--2018 saat masih ditangani Ronald Koeman. Pada paruh musim, Ia memutuskan untuk menjadi pemain pinjaman ke klub lamanya, Olympiacos.Kembalinya Mirallas disambut baik oleh para fans The Thrylos. Meski begitu, Mirallas dinilai tidak dapat menunjukkan performa yang diharapkan.Eks pemain AS Saint-Etienne itu juga menjadi salah satu dari sekian pemain yang didenda oleh presiden klub, Evangelos Marinakis. Hal tersebut disebabkan ketidak-puasan sang bos pada para penggawa timnya.Dilansir Sportsmole, media setempat melaporkan bahwa Mirallas telah dipulangkan lebih awal dari masa peminjamannya. Ia dikabarkan kini telah kembali bersama Everton.Mirallas sebelumnya sempat mengakui dirinya ingin berada lebih lama dengan Olympiacos. Akan tetapi, perjalanannya sebagai pemain pinjaman hanya berlangsung sampai 13 penampilan dan dua gol. (Sportsmole)(ASM)