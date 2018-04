Fabinho Bantah Lakukan Kontak dengan PSG

Masa depan Fabinho di AS Monaco menjadi bahan spekulasi dalam beberapa pekan terakhir. Paris Saint-Germain disebut-sebut sudah melakukan pembicaran dengan bek 24 tahun tersebut.Akan tetapi, Fabinho membantah kabar tesebut. Ia menegaskan sampai saat ini belum ada kontak dengan klub manapun termasuk PSG."Berbicara kebenaran, saya tidak melakukan pembicaraan apapun dengan tim manapun. Saya bahkan tidak peduli tentang itu," kata Fabinho.Selain PSG, klub Liga Primer Inggirs Manchester United juga sudah terlebih dahulu memiliki minat untuk memboyong Fabinho. Fabinho juga dianggap sebagai tambahan amunisi yang bagus untuk tim asuh Jose Mourinho.Keberhasilan mendatangkan Kylian Mbappe ternyata tak membuat Paris Saint-Germain puas dalam beraktivitas di bursa transfer. PSG dikabarkan masih ingin mendatangkan Fabinho untuk menambah kekuatan pertahanan tim.Meski dikaitkan dengan klub-klub besar Eropa, Fabinho mengaku sangat menyukai AS Monaco. Saat ini dirinya mengaku hanya fokus menyelesaikan musim dengan baik di Monaco."Saya saat ini hanya berkonsentrasi untuk menyelsaikan musim dengan baik di Monaco. Untuk selanjutnya saya tidak tahu," tambahnya.Pada musim ini, Fabinho mendapat kepercayaan penuh dari Leonardo Jardim tampil sebagai skuat pertama. Terbukti, dirinya telah bermain sebanyak 27 pertandingan dari 27 laga yang sudah dilakoni AS Monaco dan mencetak enam gol. (Soccerway)(REN)