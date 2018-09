Tak Ada Lionel Messi di Nominasi Pemain Terbaik Dunia

: Lionel Messi tidak masuk sebagai kandidat peraih gelar FIFA Best Player untuk pertama kalinya sejak 2006. Tiga calon terpilih yakni Luka Modric, Mohamed Salah, dan Cristiano Ronaldo.Sejak 2008, Messi dan Ronaldo silih berganti saling sikut meraih gelar bergengsi tersebut. Namun tahun ini, La Pulga harus menjadi penonton saja.FIFA Best Player sendiri dibuat pada 2016 lalu menyusul split antara FIFA dengan Ballon d'Or. Namun tetap saja absennya Messi menimbulkan polemik tersendiriTerlepas dari hal tersebut, masuknya Modric sebagai kandidat tak lepas dari konsistensinya, baik untuk Real Madrid maupun timnas Kroasia. Ia bahkan didaulat menjadi pemain terbaik di Piala Dunia kemarin berkat penampilan gemilangnya hingga menembus babak final.Ronaldo, meski gagal membawa Portugal berbicara banyak di Piala Dunia 2018, tetap masuk kandidat karena keberhasilannya mengantar Madrid ke podium tertinggi Liga Champions 2017--2018.Mo Salah menjadi pemain yang bisa saja keluar sebagai yang terbaik. Kematangannya baik di dalam maupun di luar lapangan tergambar selama berseragam AS Roma dan Liverpool.Puncaknya, pemain asal Mesir itu berhasil membawa The Reds ke final Liga Champions meski tumbang di tangan Madrid. Akan tetapi, sosoknya begitu fenomenal dan inspiratif sehingga peluang untuk meraih FIFA Best Player terbuka cukup lebar.Ketidakhadiran Messi disinyalir karena kegagalannya bersama timnas Argentina. Piala Dunia 2018 silam mungkin puncak dari segalanya karena meski memberikan semuanya buat Barcelona, Messi belum mampu menyumbangkan prestasi membanggakan buat negaranya.Berbeda dengan Ronaldo dan Salah misalnya, yang sudah memberikan sumbangsih nyata buat timnas masing-masing. Ronaldo berhasil mengantar Portugal meraih Piala Eropa, sementara Salah membawa Mesir ke final Piala Afrika 2017 usai absen sejak 2010.