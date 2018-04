Gaji Fantastis Menanti Alderweireld

Paris Saint-Germain (PSG) dikabarkan siap memberikan bayaran hingga 11,4 juta euro per tahun (Rp193 miliar) kepada Toby Alderweireld. Les Parisiens sudah lama mengincar bek 29 tahun itu.Alderweireld dikabarkan kian dekat dengan pintu keluar Spurs pada akhir musim. Pasalnya, negosiasi kontrak baru belum menemui kesepakatan.Dilaporkan Dailymail, bek Timnas Belgia itu meminta kenaikan gaji hingga 228 ribu euro per pekan (Rp3,8 miliar). Jumlah tersebut hampir dua kali lipat batas upah klub saat ini.Alderweireld dikabarkan menginginkan durasi lima musim dalam kontraknya. Hal tersebut sulit disepakati Spurs mengingat usia sang pemain yang tidak lagi muda.Manchester United dan PSG dikabarkan sangat meminati jasa eks bek Atletico Madrid tersebut. Namun, berdasarkan laporan Dailymail, Les Parisiens siap memenuhi keinginan Alderweireld yang tidak dapat diberikan oleh The Lilywhites.Sebelumnya, pelatih Spurs, Mauricio Pochettino, dikabarkan memang telah mengizinkan Alderweireld untuk hengkang pada akhir musim nanti. Sisanya, dia serahkan kepada sang bos, Daniel Levy.(ASM)