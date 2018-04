MU Harus Menang, Inter Tentukan Nasib Juventus

Klik di sini: Jadwal Siaran Langsung Liga Top Eropa Malam Ini

Sanchez ada di lapangan dan masih memakai kostum Arsenal, ketika 2 Desember 2017 Manchester United memukul "The Gunners" dengan 3-1. Kekalahan yang tentunya menyakitkan buat Arsenal, mengingat musim sebelumnya Alexis Sanchez dan kawan-kawan sanggup meredam "The Red Devils" dengan kemenangan 2-0 di tempat yang sama, Stadion Emirates. Sebulan setelah kekalahan atas MU, Sanchez hengkang menuju Old Trafford untuk berganti kostum, ketika ia dilepas Arsenal dalam jendela transfer musim dingin 2018.Dan Minggu (29/4) di Old Trafford, untuk pertama kalinya pemain Cile itu akan memainkan laga penuh emosional melawan mantan klub yang membesarkan namanya di Liga Primer Inggris tersebut. Manchester United akan menjamu Arsenal di Theatre of Dreams dalam lanjutan kompetisi Liga Inggris yang menyisakan empat laga. Pasukan Jose Mourinho harus memenangkan laga ini untuk tetap menjaga posisi tetap aman di peringkat kedua, setelah gelar juara musim ini direbut Manchester City. Menang lawan Arsenal, akan memudahkan Romelu Lukaku dan kawan-kawan untuk mengunci posisi kedua di akhir musim ini, karena tiga lawan MU ke depan secara matematis dapat mereka atasi.Arsenal adalah satu-satunya lawan berat MU yang tersisa dari jadwal yang harus dimainkan David De Gea dan kawan-kawan. MU sementara unggul tiga poin di atas Liverpool, pesaing terdekat mereka di klasemen. MU tak boleh tersandung, karena posisi mereka belum aman seratus persen, walau sesungguhnya jatah menuju ke Liga Champions musim depan hanya persoalan waktu saja karena tak mungkin MU keluar dari empat besar musim ini. MU harus hati-hati mengingat Arsenal punya ambisi untuk memukul MU sekaligus melakukan pembalasan atas kekalahan di Emirates.Bermain di kandang jelas menguntungkan MU, tetapi Old Trafford tak lagi menjadi tempat yang angker bagi setiap lawan MU yang datang ke sana. Kekalahan dari West Bromwich Albion, membuat Arsenal juga punya peluang menang. Arsenal akan bermain lepas tanpa beban karena posisi mereka yang tak memungkinkan lagi untuk masuk di kelompok empat besar. Hal ini yang membuat Mezut Oezil dan kawan-kawan dapat menikmati permainannya untuk menekan mental MU di depan pendukung mereka. William Hill menjagokan MU termasuk beberapa pasar taruhan di Eropa dan Asia lainnya. MU melepas 1 1/4 bola. MU mesti menang 2-0 atau lebih bila ingin menang di pasar taruhan, jika imbang atau hanya menang tipis, anda kalah. Untuk itu masih bisa tahan Arsenal. Saya sendiri memberi persentase 55-45 tentunya buat MU.Liverpool juga akan berupaya untuk meraih tiga angka saat tim asuhan Juergen Klopp itu menjamu Stoke City di Anfield, Sabtu (28/4). Tiga poin menjadi sangat penting buat Liverpool, walau laga melawan Stoke memiliki risiko besar dengan cedera pemain yang bisa menganggu mereka untuk melakoni pertandingan semifinal leg kedua Liga Champions melawan AS Roma, Rabu pekan depan. Klopp memang menghadapi dilematis karena ketatnya jadwal pertandingan bagi tim asuhannya.Jordan Henderson dan kawan-kawan tidak boleh melepas laga ini karena posisi Liverpool di peringkat ketiga klasemen bisa terancam dengan Tottenham Hotspur yang terus memberi tekanan dari posisi keempat. Wajar bila kemudian Klopp menurunkan pemain terbaiknya, karena tiga poin tambahan dari hasil kemenangan menghadapi Stoke, membuat "The Reds" berada pada jalur yang tepat untuk mengamankan jatah langsung lolos ke Liga Champions musim depan. Dengan tiga poin tambahan, juga akan menekan Manchester United yang baru memainkan pertandingan melawan Arsenal pada hari Minggu. Liverpool diunggulkan dengan 0:1 1/2. Dengan lini serang yang tajam, anda tak perlu ragu dengan Liverpool. Saya juga menjagokan Liverpool dengan persentase 60-40.Di Seri A Italia, juara bertahan Juventus kembali menjalani laga sulit manakala tim asuhan Massimiliano Allegri harus berkunjung ke Giuseppe Meazza di kota Milan untuk menghadapi Inter Milan. Kekalahan dari Napoli pekan lalu, bikin persaingan menuju "scudetto" semakin menegangkan karena selisih poin di antara Juventus dan Napoli hanya terpaut satu. Jika Juventus kalah lagi dari Inter Milan, kemudian Napoli mampu merebut tiga poin di kandang Fiorentina, maka posisi atas klasemen bakal diambil alih "I Partenopei".Laga melawan Inter menjadi terasa berat buat Juventus karena di satu sisi Mauro Icardi dan kawan-kawan juga harus bisa mengambil tiga poin di depan pendukung mereka agar tetap menjaga peluang Inter masuk ke posisi empat besar. Inter hanya berselisih satu poin dengan AS Roma dan Lazio yang menempati posisi ketiga dan keempat. Walaupun Juventus adalah lawan berat dan sulit dikalahkan, namun inilah kesempatan buat tim asuhan Luciano Spaletti untuk menang, apalagi pada 9 Desember tahun lalu Inter mampu menahan imbang Juventus di Turin 0-0.Dengan beradunya dua kekuatan yang sama-sama ingin meraih kemenangan, maka laga Inter versus Juventus dipastikan akan berlangsung seru. Mungkin satu kekhawatiran yang ada pada Inter Milan karena mereka tidak konsisten sejauh ini. Jika saja Inter bisa menjaga hasil positifnya dalam dua pekan terakhir dan mereka bawa saat jumpa Juventus, bukan tak mungkin mereka akan mendapatkan hasil positif. Jika Inter tak mampu menjaga konsistensinya, Juventus bisa meraih tiga angka di Giuseppe Meazza. Duel ini bisa saja berakhir imbang, tapi melihat kedua tim yang akan bermain agresif dan terbuka, maka kita akan mendapatkan salah satu di antara Inter dan Juventus ada yang kalah. Artinya tak ada permainan imbang. Pasar taruhan membuat kejutan dengan memilih Juventus untuk memberi voor terhadap Inter 1/4:0. Masih bisa tahan Inter, sambil melihat babak kedua untuk bermain Juventus. Saya memberi persentase 55-45 buat Inter.Di La Liga Spanyol, FC Barcelona cukup mengakhiri laga mereka melawan Deportivo La Coruna dengan hasil imbang untuk membawa Lionel Messi dan kawan-kawan ke mimbar juara musim ini. Unggul sebelas angka di atas peringkat kedua Atletico Madrid, membuat Barcelona merasa tenang di saat mereka akan menyambut gelar musim 2017-2018. Tidak akan sulit buat Barcelona untuk mengakhiri pertandingan dengan hasil imbang di Stadion Riazor, markasnya La Coruna.Barcelona diperkirakan akan menang mudah melawan La Coruna, jika kita melihat hasil laga pertama di Camp Nou, Desember tahun lalu di mana tim asuhan Ernesto Valverde melibas La Coruna dengan 4-0. Unggul secara kualitas di semua aspek, membuat La Coruna sulit membuat kejutan untuk membendung Barcelona. La Coruna yang kini ditangani Clarence Seedorf, berada pada posisi yang kurang bagus musim ini dan bahkan terancam ke zona degradasi. Kalah dari Barcelona, kemudian Las Palmas bisa mengatasi Espanyol, maka posisi La Coruna di ujung tanduk. Hal ini juga berdampak pada posisi Seedorf yang bukan mustahil langsung dipecat. Pasar taruhan menjagokan Barcelona dengan voor balik 1 3/4. Pegang Barcelona memang paling aman sejak awal sampai akhir. Persentase menang 60-40 untuk Barcelona.Liverpool vs Stoke 60-40Burnley vs Brighton 55-45Crystal Palace vs Leicester 50-50Huddersfield vs Everton 50-50Newcastle vs West Bromwich 55-45Southampton vs Bournemouth 55-45Swansea vs Chelsea 45-55West Ham vs Man. City 40-60Man. Utd vs Arsenal 55-45Tottenham vs Watford 60-40Roma vs Chievo 70-30Inter Milan vs Juventus 55-45Crotone vs Sassuolo 50-50Sampdoria vs Cagliari 60-40Atalanta vs Genoa 55-45Bologna vs AC Milan 45-55Verona vs SPAL 55-45Benevento vs Udinese 50-50Fiorentina vs Napoli 45-55Torino vs Lazio 50-50Espanyol vs Las Palmas 55-45Sociedad vs Athletic Bilbao 55-45Real Madrid vs Leganes 60-40Villarreal vs Celta Vigo 50-50Getafe vs Girona 55-45Alaves vs Atletico Madrid 45-55Valencia vs Eibar 60-40La Coruna vs Barcelona 40-60Betis vs Malaga 55-45(FIR)