Bungkam Malaysia, Vietnam Juara Piala AFF 2018

: Vietnam memastikan diri menjadi juara Piala AFF 2018. Gelar itu diraih usai membungkan Malaysia 1-0 pada leg kedua babak final di My Dinh National Stadium, Sabtu 15 Desember.Bermain imbang 2-2 pada leg pertama di Stadion Bukit Jalil membuat Vietnam langsung menekan sejak awal. Strategi tim asuhan pelatih Park Hang Seo terbukti berbuah hasil.Vietnam mampu membuka keunggulan saat laga baru berjalan enam menit. Tendangan voli Nguyen Anh Duc dari dalam kotak penalti merobek gawang Malaysia yang dikawal kiper Mohd Farizal.Gol tersebut membuat Vietnam kian percaya diri menekan pertahanan Malaysia. Namun, lini belakang Harimau Malaya yang digalang Mohd Aidil Zafuan mampu menahan gempuran tuan rumah hingga turun minum.Malaysia mencoba keluar dari tekanan di babak kedua. Terbukti mereka mampu mendominasi penguasaan bola dengan persentase 58 berbanding 42 persen.Tim asuhan pelatih Tan Cheng Hoe pun sempat beberapa kali merepotkan pertahanan Vietnam. Malaysia mampu melepaskan lima tembakan tepat sasaran ke gawang VIetnam.Sayang, tak ada satu pun gol yang tercipta hingga wasit Alireza Faghani asal Iran meniup peluit panjang. Vietnam pun keluar sebagai juara Piala AFF 2018 dengan kemenangan agregat 3-2 atas Malaysia.Kemenangan ini sekaligus membuat Vietnam berhasil memperlebar head to head dari Malaysia di Piala AFF. Vietnam kini telah mengantongi empat kemenangan, satu kali imbang, dan satu kali kalah dari Malaysia.Vietnam: Dang Van Lam, Que Ngoc Hai, Do Duy Manh, Tran Dinh Trong, Doan Van Hau, Nguyen Trong Hoang, Nguyen Huy Hung, Nguyen Quang Hai, Phan Van Duc (Nguyen Phong Hong '71), Do Hung Dung (Luong Xuan Truong '90+3), Nguyen Anh Duc (Ha Duc Chinh '81).Malaysia: Mohd Farizal, Mohd Aidil Zafuan (Muhammad Syafiq '76), Shahrul, Muhammad Akram (Shahrel Fikri '85), Mohamadou Sumareh, Syahmi, Norshahrul Idlan, Mohd Zaquan Adha, Syazwan, Muhamad Safawi (Muhammad Akhyar '83), Mohamed Saymer.(REN)