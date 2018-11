Komentar Rooney Usai Lakoni Laga Perpisahan Bersama Inggris

: Wayne Rooney resmi mengakhiri karier internasionalnya usai memperkuat timnas Inggris kontra Amerika Serikat pada laga uji coba, Jumat 16 November. Laga perpisahannya pun berakhir manis lantaran Three Lions menang dengan skor 3-0 saat itu.Rooney bangga bisa mendapat kesempatan menjalani laga terakhirnya itu. Ia merasa terkesan dan tidak bisa melupakan momen-momen terakhirnya pada laga tersebut."Malam ini adalah momen besar. Cara bagus untuk menyelesaikan karier internasional saya. Saya pikir para pemain bermain bagus, menunjukkan performa impresif. Sayangnya, saya tidak bisa mencetak gol. Tetapi, laga ini akan selalu menjadi kenangan buat saya," ujar Rooney usai laga.Pada kesempatan itu, Rooney juga mengungkapkan kelegaannya melihat para juniornya di timnas Inggris. Menurutnya, para pemain muda Three Lions di bawah asuhan Gareth Southgate punya bakat-bakat hebat."Saya sudah membayangkan hal ini. Terutama dalam beberapa hari terakhir, saya dikelilingi para pemain besar di Inggris. Betapa hebatnya mereka bekerja, improvisasi. Saya bangga melihatnya," kata Rooney.Rooney sejatinya tidak tampil sebagai starter pada laga yang digelar di Stadion Wembley tersebut. Ia baru turun pada menit ke-58. Tepat saat Inggris sudah unggul 2-0.Meski tidak mencetak gol, kehadiran Rooney cukup memberikan efek positif untuk permainan Inggris. Buktinya, Three Lions mampu menambah keunggulan mereka menjadi 3-0. Gol tersebut dicetak oleh Callum Wilson (77'). (Sportsmole)(PAT)