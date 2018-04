Teco Optimistis Persija Lolos dari Penyisihan Grup AFC

Baca juga: Dirut Persija Ingin PSSI Perhatikan Kepentingan Klub

Pelatih Persija, Stefano Cugurra Teco, sangat percaya diri timnya bakal lolos dari babak penyisihan grup H Piala AFC. Dia yakin Marko Simic dan kawan-kawan bakal mampu meraih kemenangan atas klub Singapura, Tampines Rovers, pada laga pamungkas, 24 April 2018.Persija saat ini tengah memimpin klasemen Grup H dengan koleksi 10 poin dengan surplus 5 gol. Mereka unggul head to head atas klub Vietnam Song Lam Nghe An di posisi kedua yang juga mengoleksi 10 poin. Sementara itu, klub Malaysia, Johor Darul Ta'zim menempati peringkat tiga dengan tujuh poin.Di laga pamungkas, Persija akan bertandang ke markas Tampines, sementara Johor Darul Ta'zim akan melakoni duel hidup mati melawan Song Lam Nghe An.Kemenangan dibutuhkan Persija untuk tampil sebagai juara grup, karena hanya juara grup yang mendapatkan tiket lolos. Sedangkan tim yang menempati peringkat kedua, harus mengadu poin dengan tim peringkat dua di grup lain yang berada di zona ASEAN.Saat ini, predikat runner-up terbaik di zona ASEAN diduduki Home United (Singapura) dengan koleksi 10 poin dengan surplus tujuh gol, diikuti Song Lam Nghe An (10 poin,surplus 4 gol).Jika Persija sampai kalah melawan Tampines dan di pertandingan lain, Song Lam menang atas Johor Darul Ta'zim, maka, Persija akan mengakhiri penyisihan grup di posisi dua. Dengan demikian, Persija harus mengadu poin dengan Home United untuk memperebutkan satu tiket runner-up terbaik di zona ASEAN.



Teco meyakini, timnya bakal mampu melewati adangan Tampines, klub yang mereka bantai 4-1 pada pertemuan pertama di Jakarta. Selain itu, Persija juga datang dengan membawa modal bagus dengan meraih tiga kemenangan beruntun. Teranyar, Macan Kemayoran membungkam tuan rumah, PSIS Semarang dengan skor telak 4-1.



"Lawan Borneo juga kami menang (2-0), pasti pemain punya semangat lebih," kata Teco usai laga melawan PSIS di Stadion Sultan Agung Bantul Yogyakarta, Jumat, 20 April 2018.



Untuk merealisasikan target menang di Singapura, Teco bakal memanfaatkan waktu empat hari untuk memulihkan kondisi para pemainnya. Ia merasa, waktu tersebut cukup untuk mengembalikan stamina anak asuhnya.



"Kita harus istirahat, punya waktu revovery, pasti fit dan menang lawan Tampines. Kemenangan akan lolos grup," katanya.



