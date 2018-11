Timnas Indonesia Gagal, Dukungan Suporter Pantang Surut

: Antusiasme suporter Tanah Air tetap besar meskipun timnas Indonesia sudah dipastikan gagal lolos ke semifinal Piala AFF 2018. Itu terbukti dari kehadiran mereka untuk menyaksikan laga terakhir Grup B kontra Filipina di sekitar Stadion Utama Gelora Bung Karno, Minggu 25 November.Berdasar pantauan Medcom.id, para suporter mulai memasuki area SUGBK sekitar pukul 17.00 WIB. Mereka berasal dari berbagai kalangan dan sudah mengenakan berbagai atribut untuk memberikan dukungan.Salah satu yang menarik perhatian adalah adanya suporter dari Jember, Jawa Timur. Meski datang hanya berdua, tapi semangat mereka sangat besar dengan membawa spanduk raksasa bertuliskan Garuda Djember."Saya sudah sebulan mengikuti perjuangan timnas. Away ke Singapura juga saya datang," kata Pupun salah satu suporter yang datang jauh-jauh dari Djember tersebut.Pupun menjelaskan, dirinya tahu jika PSSI sedang menjadi sorotan karena keterpurukan timnas Indonesia. Namun, tegasnya, situasi itu takkan mematahkan semangat untuk tetap mendukung timnas. Pupun tak ingin ada ketika timnas menang saja."Meskipun kecewa sama PSSI, saya pribadi menang atau kalah tetap dukung timnas. Bagaimana pun, para pemain butuh dukungan. Jadi jangan tinggalkan pas lagi jatuh, tapi malah ikut merayakan ketika menang," ujar Pupun.Hasil laga kontra Filipina memang sudah tidak penting bagi timnas Indonesia. Tapi Pupun yakin skuat Garuda bisa menang untuk mengobati kesedihan para pendukungnya. Dia memprediksi timnas menang 3-1 atas Filipina."Harapan saya, timnas bisa menang untuk pelipur lara kami semua. Saya memprediksi, timnas menang 3-1. Pemain yang cetak gol Stefano Lilipaly dan Dedik Setiawan," tutup Pupun.Kick off laga timnas Indonesia vs Filipina dijadwalkan berlangsung pukul 19.00 WIB. Sambil menunggu laga tersebut, para suporter juga bisa menikmati berbagai keseruan di stand-stand yang telah disiapkan panitia. Untuk atribut suporter seperti balon panjang juga disediakan secara gratis.(PAT)