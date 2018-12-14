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Hasil Lengkap Liga Europa Dini Hari Tadi

Riyan Ferdianto 14 Desember 2018 09:04 WIB
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Hasil Lengkap Liga Europa Dini Hari Tadi
Trofi Liga Europa (Foto: AFP/VALERY HACHE)
Jakarta: Liga Europa 2018 -- 2019 telah melakoni pekan terakhir babak penyisihan grup, Jumat 14 Desember dini hari WIB. Sesuai jadwal, ada 24 pertandingan yang usai digelar. 

Kejutan terjadi di Grup F. AC Milan takluk dari Olympiakos dengan skor 3-1. Hal tersebut membuat Rossoneri gagal melaju ke babak 32 besar. 

Tidak hanya Milan, di Grup G, Rangers juga gagal melaju ke babak 32 besar setelah menuai kekalahan dari Rapid Vienna dengan skor tipis 1-0. Hasil ini membuat Rapid berhak mendampingi Villareal ke babak 32 besar dengan koleksi 10 poin. Rangers gagal lolos usai hanya menempati peringkat tiga dengan koleksi enam poin.
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Dari Grup E, Arsenal tampil impresif saat berjumpa Qarabag di Stadion Emirates. Tim besutan Unai Emery sukses mengalahkan tamunya dengan skor 1-0. 

Hasil ini mengantarkan Arsenal memuncaki grup E dengan 16 poin. Sporting CP juga melaju ke babak 32 besar bersama The Gunners dan berada di peringkat 2 dengan 13 poin.

Berikut hasil lengkap Liga Europa Jumat 14 November dini hari WIB:

Grup A

AEK Larnaca 1-5 Bayer Leverkusen 
Ludogorets 1-1 FC Zuerich

Grup B

Celtic 1-2 Salzburg
RB Leipzig 1-1 Rosenborg 

Grup C

FC Koebenhavn 0-1 Bordeaux 
Slavia Prague 2-0 Zenit St. Petersburg

Grup D

Dinamo Zagreb 0-0 Anderlecht
Spartak Trnava 1-0 Fenerbahce 

Grup E

Arsenal 1-0 Qarabag 
Sporting CP 3-0 Vorskla Poltava 

Grup F

F91 Dudelange 0-0 Real Betis
Olympiacos 3-1 AC Milan 

Grup G

Rapid Vienna 1-0 Rangers
Villareal 2-0 Spartak Moskva 

Grup H

Lazio 1-2 Eintracht Frankfurt
Marseille 1-3 Apollon Limassol 

Grup I

Besiktas 0-1 Malmoe FF 
Genk 4-0 Sarpsborg 08

Grup J

Akhisarspor 0-0 Standard Liege
Sevilla 3-0 Krasnodar 

Grup K

Dynamo Kyiv 0-1 Jablonec
Rennes 2-0 Astana

Grup L

Paok Thessaloniki 1-3 BATE Borisov 
Vidi 2-2 Chelsea 

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(ASM)

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