Hasil Lengkap Liga Europa Dini Hari Tadi
Riyan Ferdianto • 14 Desember 2018 09:04 WIBliga europa
Kejutan terjadi di Grup F. AC Milan takluk dari Olympiakos dengan skor 3-1. Hal tersebut membuat Rossoneri gagal melaju ke babak 32 besar.
Tidak hanya Milan, di Grup G, Rangers juga gagal melaju ke babak 32 besar setelah menuai kekalahan dari Rapid Vienna dengan skor tipis 1-0. Hasil ini membuat Rapid berhak mendampingi Villareal ke babak 32 besar dengan koleksi 10 poin. Rangers gagal lolos usai hanya menempati peringkat tiga dengan koleksi enam poin.
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Dari Grup E, Arsenal tampil impresif saat berjumpa Qarabag di Stadion Emirates. Tim besutan Unai Emery sukses mengalahkan tamunya dengan skor 1-0.
Hasil ini mengantarkan Arsenal memuncaki grup E dengan 16 poin. Sporting CP juga melaju ke babak 32 besar bersama The Gunners dan berada di peringkat 2 dengan 13 poin.
Berikut hasil lengkap Liga Europa Jumat 14 November dini hari WIB:
Grup A
AEK Larnaca 1-5 Bayer Leverkusen
Ludogorets 1-1 FC Zuerich
Grup B
Celtic 1-2 Salzburg
RB Leipzig 1-1 Rosenborg
Grup C
FC Koebenhavn 0-1 Bordeaux
Slavia Prague 2-0 Zenit St. Petersburg
Grup D
Dinamo Zagreb 0-0 Anderlecht
Spartak Trnava 1-0 Fenerbahce
Grup E
Arsenal 1-0 Qarabag
Sporting CP 3-0 Vorskla Poltava
Grup F
F91 Dudelange 0-0 Real Betis
Olympiacos 3-1 AC Milan
Grup G
Rapid Vienna 1-0 Rangers
Villareal 2-0 Spartak Moskva
Grup H
Lazio 1-2 Eintracht Frankfurt
Marseille 1-3 Apollon Limassol
Grup I
Besiktas 0-1 Malmoe FF
Genk 4-0 Sarpsborg 08
Grup J
Akhisarspor 0-0 Standard Liege
Sevilla 3-0 Krasnodar
Grup K
Dynamo Kyiv 0-1 Jablonec
Rennes 2-0 Astana
Grup L
Paok Thessaloniki 1-3 BATE Borisov
Vidi 2-2 Chelsea
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(ASM)
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