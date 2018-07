Mbappe, Ronaldo, dan Modric Bersaing Sabet Trofi Pemain Terbaik FIFA

: Daftar nominasi penghargaan pemain terbaik versi FIFA 2018 telah resmi dirilis. Pemain muda terbaik Piala Dunia 2018 Kylian Mbappe masuk dalam daftar tersebut.Performa impresif di Rusia tampak menjadi salah satu faktor Mbappe bisa masuk dalam daftar nominasi The Best FIFA Award tahun ini. Pada turnamen tersebut, ia sukses membawa timnas Prancis juara.Kontribusi Mbappe untuk Prancis juga terbilang impresif. Ia sukses menyumbang empat gol untuk Les Bleus di Piala Dunia.Namun, tidak mudah buat Mbappe untuk bisa memenangkan The Best FIFA Award nanti. Sebab, ia harus bersaing dengan nama-nama seperti Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, dan pemain terbaik Piala Dunia 2018, Luka Modric.Dua nama terakhir menjadi favorit utama untuk memenangkan penghargaan tersebut. Terutama Ronaldo. Maklum, mega bintang asal Portugal tersebut juga memiliki prestasi mentereng bersama klubnya, Real Madrid pada musim 2017--2018.Meski gagal membawa Portugal lolos ke babak perempat final Piala Dunia 2018 usai disingkirkan Uruguay di 16 besar, Ronaldo tampil impresif di Madrid. Ia sukses membawa Madrid meraih gelar Liga Champions. Ini merupakan gelar ketiga yang didapat Los Blancos secara beruntun.Selain Mbappe, Ronaldo dan Modric, kandidat lain yang disebut-sebut punya peluang meraih gelar terbaik FIFA tahun ini adalah rekan setim Mbappe di Timnas Prancis, Antoine Griezmann. Dominasi Prancis kian kental dengan masuknya nama bek tangguhnya, Raphael Varane dalam nominasi.Selain itu, masih ada nama-nama beken di Piala Dunia 2018 juga menjadi nominasi, di antaranya Eden Hazard, Kevin De Bruyne, Harry Kane, dan Luka Modric.Nasib kurang beruntung justru didapat Neymar. Penyerang asal Brasil tersebut secara mengejutkan justru tidak terpilih menjadi nominasi pada penghargaan pemain terbaik versi FIFA itu. Neymar diketahui hanya mampu membawa Brasil melaju hingga perempat final Piala Dunia 2018 dan disingkirkan Belgia. (Goal)1. Cristiano Ronaldo2. Kevin De Bruyne3. Antoine Griezmann4. Eden Hazard5. Harry Kane6. Kylian Mbappe7. Lionel Messi8. Luka Modric9. Mohamed Salah10. Raphael Varane(ACF)