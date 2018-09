Mourinho: Cristiano Ronaldo Senang Bermain di Old Trafford

Proses pengundian fase grup Liga Champions 2018-2019 telah digelar di Grimaldi Forum, Monako, pada Kamis 30 Agustus. Beberapa laga seru tersaji, salah satu Manchester United vs Juventus yang sama-sama berada di Grup H.Ini akan menjadi momen unik karena mempertemukan Cristiano Ronaldo dengan Man United, yang tak lain adalah klub yang membesarkan namanya di Eropa.Manajer Manchester United Jose Mourinho pun mengomentari hasil undian tersebut. Ia menilai Cristiano Ronaldo akan senang kembali bermain di Old Trafford."Saya pikir Cristiano Ronaldo akan senang datang ke sini. Perasaan saya ketika kami bermain dengan Real Madrid di sini dia sangat senang untuk kembali dan senang bermain di Old Trafford. Akan tetapi dia juga senang mencetak gol dan menang," kata Mourinho."Dia datang dengan baju Juventus, dia pergi ke Juventus untuk memenangkan Liga Champions, dia datang ke Old Trafford untuk mencetak gol dan memenangkan pertandingan," tambahnyaManchester United terlebih dahulu akan menjamu Juventus di Old Trafford pada 24 Oktober. Laga kedua giliran United yang akan bertandang ke kandang si Nyonya Tua pada 8 November.