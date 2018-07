Sanksi Dicabut, Milan Boleh Main di Liga Europa Musim Ini

Kabar baik menghampiri AC Milan. Larangan tampil di Eropa untuk klub yang bermarkas di San Siro itu akhirnya dicabut.Pengadilan Banding Olahraga (CAS) akhirnya menyetujui banding yang diajukan Milan. Sebelumnya, Rossoneri dilarang tampil di pentas Eropa oleh UEFA lantaran melanggar aturan Financial Fair Play.CAS menganggap UEFA belum banyak mengeluarkan ukuran yang jelas mengenai peraturan tersebut. Untuk itu CAS meminta UEFA lebih banyak mengeluarkan aturan dengan proporsional.Selain itu, pergantian kepemilikan dari Yonghong Li ke Elliot Management juga menjadi penentu kesuksesan banding Milan diterima."Pengadilan Banding Olahraga telah mengeluarkan keputusannya dalam prosedur arbitrase antara AC Milan dan UEFA sehubungan dengan banding yang diajukan di CAS oleh AC Milan terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh UEFA Club Financial Control Body tertanggal 19 Juni 2018,” demikian sebuah pernyataan CAS.Corriere della Sera melaporkan bahwa Elliott meyakini mereka tidak akan menjual klub selama tiga tahun. Tentunya demi memberikan stabilitas lebih dari yang ditawarkan oleh Li.Dengan begitu, Milan sekarang akan main di Liga Europa sebagaimana awalnya mereka finis di posisi keenam pada klasemen akhir Liga Italia Serie-A. Dalam artian, tiket bonus yang dihibahkan ke Fiorentina akan hangus.Milan yang telah dimiliki mantan perdana menteri Italia Silvio Berlusconi sejak 1986, dijual ke konsorsium Tiongkok Yonghong Li seharga 740 juta euro (Rp12 triliun) pada April 2017.Di tangan mereka, Milan begitu aktif pada bursa transfer musim panas 2017. Tercatat mereka mengeluarkan hingga 200 juta euro (Rp3,3 triliun) untuk memboyong sejumlah pemain.Biaya terbesar Milan adalah membeli Leonardo Bonucci dari Juventus 35 juta poundsterling, dan Andre Silva dari FC Porto 33,6 juta poundsterling. Kasus pelanggaran Financial Fair Play ini adalah pertama kalinya dilakukan Milan sejak pelanggaran yang mereka lakukan pada 2002.(FIR)