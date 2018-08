Via Vallen Bikin Konsentrasi Suporter Timnas U-16 Terpecah

: Via Vallen turut hadir dalam laga final Piala AFF antara Indonesia kontra Thailand, Sabtu 11 Agustus. Ia bahkan duduk di tempat yang sedianya merupakan tribun media Stadion Gelora Delta Sidoarjo.Kehadiran pedendang lagu Sayang itu lantas menyedot perhatian para wartawan dan juga tamu undangan yang menyesaki tribun media. Tak hanya itu, para suporter pun konsentrasinya terpecah antara menonton anak-anak asuhan Fachri Husaini bertanding atau memandang pesona Via.Puncaknya terjadi pada jeda pertandingan saat Indonesia unggul 1-0 atas Thailand. Di sela-sela istirahat via pun menyempatkan untuk menuruti keinginan para suporter berfoto bareng.Tak hanya itu ia dengan sabar menjawab lontaran pertanyaan dari para wartawan sambil tersenyum.Kehadiran Via menonton langsung Amiruddin Bagus Kahfi dkk tak sia-sia. Pasalnya Indonesia merengkuh juara Piala AFF untuk pertama kalinya usai menang adu penalti 4-3 atas Thailand.(FIR)