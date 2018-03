Sterling Ingin Fan Inggris Tinggalkan Budaya Negatif

: Raheem Sterling menginginkan fan Inggris untuk meninggalkan budaya negatif di Piala Dunia 2018 Rusia nanti. Ia menilai sudah saatnya kini fan untuk bisa membuat catatan positif saat mendukung The Three Lions.Basis suporter yang familiar dengan sebutan Hooligans memang terkenal loyal mendukung Timnas Inggris. Namun, tak jarang budaya negatif seperti membuat rusuh, vandalisme, hingga bullying sangat lekat dengan Hooligans.Sterling bahkan sempat menjadi korban bullying fan Inggris. Penggawa Manchester City itu kerap disoraki berkali-kali saat menjalani tugas internasionalnya memperkuat Timnas Inggris."Saya merasa kadang ada terlalu banyak hal negatif. Saya akan senang mendengar beberapa catatan positif dari mereka (fan Inggris) agar para pemain tahu mereka berada di belakang kami," ucap Sterling kepada BBC Radio."Jika Anda ingin negara Anda bermain baik, seperti yang dikatakan semua orang, bawa cahaya positif itu ke dalamnya. Buat para pemain pergi ke Piala Dunia dengan pikiran yang jernih," sambung pemain 23 tahun itu.Sterling sendiri sejauh ini telah mengoleksi 36 penampilan bagi Timnas Inggris. Ia berpeluang kembali tampil dini hari nanti saat The Three Lions menjajal Italia pada laga uji coba di Stadion Wembley.(REN)