Jadwal Pertandingan Sepak Bola Hari Ini

: Beberapa pertandingan kompetisi luar dan domestik bakal tersaji Minggu 22 April hingga Senin 23 April dini hari. Mulai dari Liga Primer Inggris, La Liga Spanyol, Serie-A Italia, hingga fase semifinal Piala FA akan tersaji hari ini.Dari Liga Primer, Arsenal akan menjalani laga pekan 34 dengan menjamu West Ham United di Stadion Emirates. Kemenangan akan menjadi bekal The Gunners mengejar Chelsea di posisi lima demi mendapatkan tiket Liga Europa.Sementara, Manchester City berpeluang merayakan manisnya gelar juara di Stadion Etihad kala menjamu Swansea City. Kemenangan akan menyempurnakan pesta gelar juara The Citizens yang telah diresmikan pekan lalu.Satu laga menarik dari La Liga Spanyol akan tersaji antara Atletico Madrid kontra Real Betis. Los Rojiblancos yang tergelincir pekan lalu setelah kalah dari Real Sociedad wajib mengemas poin penuh pada jornada 34 jika ingin tetap bersaing dengan Barcelona di puncak klasemen.Beralih ke Serie-A, Inter Milan dan Lazio akan bersaing di zona Liga Champions pekan ini. Nerazzurri berpeluang menyalip Biancocelesti di posisi empat klasemen jika mampu mengatasi Chievo pada giornata 34.Namun dengan catatan jika Lazio minimal bermain imbang kontra Sampdoria di Stadio Olimpico. Jika menang, maka Lazio masih akan tetap mengamankan posisi empat demi tiket Liga Champions musim depan.Dari turnamen Piala FA, babak semifinal masih menyisakan satu laga di mana Chelsea akan meladeni tantangan Southampton. Pemenangan di laga ini akan menghadapi Manchester United di partai final Piala FA.Beralih ke kompetisi lokal, Bali United akan menantang Barito Putera pada pekan kelima Liga 1 2018. Kemenangan menjadi harga mati Serdadu Tridatu demi mendongkrak posisi mereka di peringkat sembilan klasemen.Laga panas akan tersaji di malam hari, di mana Persebaya Surabaya akan menerima tantangan Sriwijaya FC. Laga ini diprediksi akan berjalan sengit karena kedua tim tengah bersaing ketat dari segi poin di klasemen Liga 1.19:30 WIB - Arsenal vs West Ham United (Bein Sports 1)19:30 WIB - Stoke City vs Burnley (Bein Sports 3)22:30 WIB - Manchester City vs Swansea City (Bein Sports 1)17:00 WIB - Girona vs Espanyol (Bein Sports 1)21:15 WIB - Malaga vs Real Sociedad (Bein Sports 2)23:30 WIB - Las Palmas vs Alaves (Bein Sports 2)01:45 WIB - Atletico Madrid vs Real Betis (Bein Sports 2)17:30 WIB - Cagliari vs Bologna20:00 WIB - Udinese vs Crotone20:00 WIB - Chievo vs Inter Milan20:00 WIB - Lazio vs Sampdoria20:00 WIB - Atalanta vs Torino01:45 WIB - Juventus vs Napoli20:30 WIB - Augsburg vs Mainz (Fox Sports 3)23:00 WIB - Koln vs Schalke (Fox Sports 1)20:00 WIB - Nice vs Montpellier22:00 WIB - St Etienne vs Troyes (Bein Sports 3)02:00 WIB - Bordeaux vs Paris Saint-Germain (Bein Sports 3)23:00 WIB - AZ Alkmaar vs Feyenoord21:00 WIB - Chelsea vs Southampton15:30 WIB - Bali United vs Barito Putera (Indosiar)18:30 WIB - Persebaya Surabaya vs Sriwijaya FC (Indosiar)(REN)