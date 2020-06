Komunikasi Intens PSSI dengan FIFA Soal Piala Dunia U-20

Click to Expose Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

: Persiapan Piala Dunia U-20 2021 terus dimatangkan. Meski masih dalam masa pandemi virus korona, PSSI tetap berkomunikasi intens dengan FIFA untuk menyampaikan update perkembangan dan business plan.PSSI kembali melakukan rapat melalui konferensi video dengan Men’s Tournament Manager FIFA, Christian Schmolzer, Selasa dan Jumat, 2 dan 5 Juni, dari pukul 18.00 hingga 20.00 WIB. Pertemuan ini juga diikuti Head of Youth Tournament FIFA Roberto Grassi."Ini merupakan rapat berkala yang rutin kami lakukan untuk menyampaikan berbagai perkembangan persiapan Piala Dunia U-20 2021," kata Wakil Sekretaris Jenderal PSSI, Maaike Ira Puspita di situs resmi PSSI.Terkait persiapan Piala Dunia U-20 2021, FIFA memang mengharuskan tuan rumah membuat laporan berkala, misalnya H-16 Bulan, H-14 Bulan, H-12 Bulan, dan selanjutnya semakin intensif mendekati pelaksanaan kegiatan turnamen akbar ini."Sejauh ini, jadwalnya tidak berubah, 20 Mei – 12 Juni tahun depan. Kami melaporkan kepada FIFA terkait persiapan berbagai bidang jelang pelaksanaan Piala Dunia U-20 2021, antara lain bidang project management, communications and media relations, finance and administration, legal, marketing and sponsorship, travel, transportation and logistic, safety and security, operations, competitions, referee, broadcasting media and communications, dan lain-lain," jelas Ira.Ditambahkan dalam bekerja, PSSI tetap dengan memperhatikan protokol kesehatan. Laporan disampaikan laporan sesuai tenggat tiap periode yang ditetapkan FIFA.Christian Schmolzer, Mens’s Tournament Manager FIFA, merespons baik laporan perkembangan persiapan pelaksanaan Piala Dunia U-20 2021 yang disampaikan PSSI. FIFA berharap PSSI segera mengirimkan anggaran kegiatan secepatnya.Sejauh ini FIFA mengapresiasi PSSI yang bekerja keras dalam mempersiapkan penyelenggaraan Piala Dunia U-20 2021."Kami juga mengirimkan update dan melaporkan perkembangan situasi terkini di Indonesia kepada FIFA. FIFA menyambut baik tentang laporan kami, selanjutnya mereka akan terus melakukan korespondensi dan meeting bersama PSSI terkait persiapan Piala Dunia," jelas Ira.Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan pun telah menyampaikan perkembangan persiapan pelaksanaan Piala Dunia U-20 2021, termasuk hasil virtual meeting itu, kepada Menteri Pemuda dan Olahraga, Zainudin Amali, 22 Mei lalu.(REN)