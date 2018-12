Malaysia Terhindar dari Kekalahan atas Vietnam

: Malaysia berhasi terhindar dari kekalahan atas Vietnam pada leg pertama babak final Piala AFF 2018, Selasa 11 Desember. Bermain di Stadion Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Malaysia yang sempat tertinggal akhirnya menyudahi laga dengan skor 2-2.Vietman memang berhasil mengejutkan Malaysia sejak awal laga. Tampil di depan pendukung tuan rumah tak membuat nyali Vietnam ciut, yang justru lebih sering menebar ancaman.Klimaksnya terjadi di menit 22 setelah gawang Malaysia akhirnya bobol oleh Nguyen Huy Hung. Sepakan Huy Hung lewat serangan balik cepat tak mampu diamankan pertahanan tuan rumah.Vietnam benar-benar membuat publik tuan rumah terdiam setelah berhasil menggandakan keungulan tiga menit berselang. Tembakan jarak jauh Pham Duc Huy membuat kiper Malaysia Mohd Farizal harus memungut bola dari gawangnya untuk kali kedua.Malaysia sempat merespons ketinggalan dengan memperkecil kedudukan 1-2 menit ke-36 dan bertahan hingga turun minum. Shahrual Mohd Saad berhasil meneruskan tendangan bebas Muhamad Safawi lewat tandukan yang gagal diantisipasi pertahanan Vietnam.Safawi menjadi pahlawan tuan rumah setelah berhasil membuat Malaysia terhindar dari kekalahan. Sepakan bola matinya menit ke-60 berhasil membuat skor kembali sama kuat menjadi 2-2.Hasil imbang ini pun akhirnya bertahan hingga wasit Chris Beath asal Australia meniut peluit panjang. Kedua tim selanjutnya akan melakoni laga final leg kedua Piala AFF 2018 pada 15 Desember mendatang di My Dinh National Stadium, Hanoi.Malaysia: Mohd Farizal, Shahrul Modh Saad, Muhammad Irfan, Nazirul Naim (Adam Nor '41), Amirul Azahan, Muhammad Akram, Mohamed Saymer, Safawi Rasid, Mohamadou Sumareh, Norshahrul Idlan, Zaquan Adha.Vietnam: Dang Van Lam, Que Ngoc Hai, Tran Dinh Trong, Do Duy Manh, Pham Duc Huy, Nguyen Huy Hung, Nguyen Trong Hoang, Doan Van Hau, Nguyen Quang Hai, Phan Van Duc, Ha Duc Chich.(REN)