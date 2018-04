Jadwal Siaran Langsung Pertandingan Sepak Bola Hari Ini

Kompetisi Serie A Italia bakal menyuguhkan pertandingan paling banyak pada hari ini, Minggu 15 April. Terhitung, ada enam pertandingan yang bakal tersaji sejak sore hingga dini hari nanti.Meski ada enam laga, namun hanya tiga pertandingan yang tergolong big match, yakni AC Milan vs Napoli, Juventus vs Sampdoria, dan Lazio vs Roma. Seluruh tim ini berada di deretan 10 besar klasemen sementara.Di antara enam tim itu, Sampdoria bisa dikatakan klub terlemah karena bertengger di urutan kesembilan. Namun, pertandingan mereka nanti bakal krusial karena berpengaruh besar terhadap ambisi Juventus untuk mempertahankan gelar juara.Milan sedang berada di urutan enam dan berpeluang mengantongi tiket Liga Europa apabila bisa mempertahankan posisi itu hingga akhir musim. Namun, lawan mereka nanti adalah Napoli yang sedang berada di posisi dua dan berselisih 4 poin saja dengan Juventus.Pertandingan Lazio kontra Roma juga diprediksi berlangsung menarik. Pertemua rival sekota yang berjuluk Derby della Capitale ini sedang panas-panasnya karena keduanya sama-sama memiliki 60 poin. Kendati demikian, Lazio sedang di atas angin karena unggul selisih gol.Sebelum Serie A Italia dimulai, pencinta sepak bola Tanah Air bakal disuguhkan dengan dua pertandingan dari Liga 1 Indonesia 2018. Keduanya tergolong big match, tapi yang paling menjadi sorotan adalah laga Arema FC vs Persib Bandung.Liga Primer Inggris, Bundesliga dan La Liga juga turut menyuguhkan berbagai pertandingan menarik, berikut jadwal lengkap siaran langsungnya:15.30 WIB: PSIS Semarang vs PSMS Medan (Indosiar)18.30 WIB: Arema FC vs Persib (Indosiar)Minggu, 15 April19.30 WIB: Newcastle United vs Arsenal (beIN Sports 1)22.00 WIB: Manchester United vs West Bromwich Albion (beIN Sports 1/MNCTVMinggu, 15 April20.30 WIB: Schalke vs Borussia Dortmund (FOX Sports) 23.00 WIB: Werder Bremen vs Leipzig (FOX Sports)Minggu, 15 April17.30 WIB: Fiorentina vs SPAL20.00 WIB: Sassuolo vs Benevento20.00 WIB: Bologna vs Hellas Verona20.00 WIB: AC Milan vs Napoli23.00 WIB: Juventus vs SampdoriaSenin, 16 April01.45 WIB: Lazio vs RomaMinggu, 15 April17.00 WIB: Eibar vs Deportivo Alaves (beIN Sports 1)21.15 WIB: Atletico Madrid vs Levante (beIN Sports 2)23.30 WIB: Getafe vs Espanyol (beIN Sports 2)Senin, 16 April01.45 WIB: Malaga vs Real Madrid beIN (SCTV/Sports 2)(KAU)