Filipina dan Thailand Seri, Indonesia Tersingkir dari Piala AFF 2018

: Timnas Filipina ditahan imbang Thailand dengan skor 1-1 di Stadion Panaad, Rabu 21 November, malam. Meski The War Elephant sempat mencetak gol lebih dulu melalui kaki Supachai Jaided, The Azkals mampu membalas lewat gol pemain pengganti, Jovin Bedic.Kedua tim bermain dengan tempo lambat dan berhati-hati ketika menyerang agar tidak mudah ditembus lewat serangan balik. Bola lebih banyak berputar di tengah lapangan, bahkan beberapa kali penyerang Thailand harus turun menjemput bola.Meski hanya butuh hasil imbang, Filipina bermain lebih agresif dengan menekan Thailand ketika bola masih berada di daerah pertahanan sendiri. Sementara Thailand lebih memilih menunggu dan tidak mencoba menekan Filipina.Meski sempat memiliki beberapa peluang, penyelesaian akhir yang buruk membuat kedua tim gagal mencetak gol. Alhasil kedua tim mengakhiri babak pertama dengan skor kacamata.Filipina kembali menguasai pertandingan di babak kedua. The Azkals akhirnya menciptakan peluang di menit ke-51 melalui tembakan dari dalam kotak penalti, beruntung bagi Thailand karena kiper mereka sigap mengamankan bola.Sial bagi Filipina karena Thailand mampu memanfaatkan peluang pertama yang didapat pada menit ke-56. Mendapat umpan silang dari Philip Roller, Supachai Jaided mencetak gol pertama di pertandingan ini.John-Patrick Strauss nyaris menyamakan kedudukan bagi Filipina di menit ke-66. Sayang tendangan pemain keturunan Jerman itu masih bisa dihalau kiper Thailand.Gol balasan yang ditunggu suporter The Azkals akhirnya datang di menit ke-81. Baru tiga menit berada di lapangan, Jovin Bedic mampu mencetak gol lewat tembakan dari luar kotak penalti yang berubah arah setelah mengenai salah satu pemain Thailand dan sempat membentur tiang sebelum masuk ke gawag Thailand.Di sisa waktu yang ada, kedua tim lebih memilih bermain aman dan menurunkan tempo permainan. Hasilnya, skor 1-1 bertahan hingga pertandingan selesai.Dengan tambahan satu poin, Filipina dan Thailand mengubur mimpi Indonesia untuk melaju lebih jauh di Piala AFF 2018. Kedua tim mengoleksi tujuh poin dari tiga laga dan menempati posisi pertama dan kedua, disusul oleh Singapura yang mengoleksi enam poin setelah mendapat tambahan tiga poin karena menang melawan Timor Leste.Meski bisa menang di laga terakhir kontra Filipina, Indonesia tidak akan lolos karena hanya bisa mengumpulkan enam poin dari empat laga. Jadi, perebutan dua tiket ke semifinal hanya diikuti Thailand, Filipina, dan Singapura.(4-4-2): M. Falkesgaard; M. Steuble, C. de Murga, A. Silva, S. Palla ('78 J. Bedic); S. Schrock, J. Strauss, M. Ott, D. Sato('63 I. Ramsay); P. Younghusband ('89 J. Younghusband), P. Reichelt(4-4-2): C. Budprom; P. Roller, C. Kerdkaew, P. Hemviboon, K. Wiriyaudomsiri; T. Puangchan, P. Anan, T. Kesarat ('67 S. Haiprakhon), S. Jaided ('92 M. Tossakrai); A. Kraisorn ('88 C. Pombuppha), S. Dechmitr