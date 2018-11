Jadwal Siaran Langsung Pertandingan Akhir Pekan Ini

Setelah menyaksikan aksi-aksi pemain top dunia membela negaranya, akhir pekan ini para pencinta sepak bola akan disuguhkan aksi para pemain dalam membela klubnya masing-masing. Tiga liga top Eropa; Liga Primer Inggris, Serie A Italia dan La Liga Spanyol akan memainkan pekan ke-13 sepanjang Sabtu dini hari hingga Selasa dini hari WIB.Partai Eibar kontra Real Madrid akan membuka malam minggu para pencinta sepak bola. Pada Laga ini, El Real bersama pelatih barunya Santiago Solari akan berjuang meraih kemenangan demi bisa kembali masuk dalam persaingan juara. Saat ini, Madrid masih tercecer di posisi enam (20 poin) dengan selisih empat angka dari Barcelona.Satu jam berselang usai laga Eibar dan Madrid, tiga klub besar Inggris -- Manchester United, Liverpool dan Manchester City -- akan memulai pertandingan secara serentak.United akan menjamu Crystal Palace dengan misi terus merangsek naik ke papan atas. Saat ini, pasukan Jose Mourinho masih terdampar di posisi delapan dengan 20 poin. Mereka tertinggal cukup jauh dari City (32 poin) di puncak klasemen. Duel ini bisa Anda saksikan melalui televisi nasional.Sementara itu, City harus bertamu ke markas West Ham United. Tim besutan Pep Guardiola akan berupaya mempertahankan rekor belum terkalahkan mereka, sekaligus menjaga jarak dengan Liverpool yang hanya berselisih dua poin.Kebetulan, pada saat bersamaan Liverpool juga harus melakoni partai tandang yang cukup sulit, yakni meladeni "tim kuda hitam" Watford yang sejauh ini masih mampu bersaing di papan atas.Masuk dini hari, giliran raksasa Italia, Juventus yang akan beraksi. Penguasa Serie A itu akan menjamu tim lemah SPAL. Cristiano Ronaldo diprediksi tidak akan kesulitan meraup tiga poin di laga ini. Selain untuk mempertahankan rekor belum terkalahkan, kemenangan juga akan memperlebar jarak menjadi sembilan poin dengan Napoli yang baru akan bermain melawan Chievo Minggu malam.Saat laga Juve vs SPAL berlangsung setengah jam, partai big match pekan ke-13 Liga Inggris yang melibatkan dua tim asal Kota London akan tersaji. Tottenham Hotspur sebagai klub jagoan dari London Utara akan menjamu klub terbaik di London Barat, Chelsea.Duel ini dipastikan bakal berlangsung menarik. Chelsea yang sejauh ini punya rekor sama dengan City dan Liverpool; belum terkalahkan, pastinya akan berupaya keras mencuri kemenangan atas Spurs. Hasil imbang berpotensi membuat tim besutan Maurizio Sarri tertinggal dari Liverpool dan City. Sementara jika kalah, posisi mereka akan disalip Spurs. Saat ini, Chelsea dan Spurs menghuni posisi tiga dan empat dengan hanya selisih satu poin.Selesai laga Spurs vs Chelsea, giliran La Liga yang menggelar pertandingan akbar. Bertempat di Stadion Wanda Metropolitano, tuan rumah Atletico Madrid akan berupaya menurunkan Barcelona dari puncak klasemen.Atletico saat ini menghuni peringkat tiga klasemen sementara dengan koleksi 23 poin. Mereka hanya terpaut satu angka dari Blaugrana yang menduduki takhta klasemen sementara.Satu laga menarik lainnya akan tersaji dari pentas Serie A pada Senin dini hari. Lazio akan menjamu AC Milan dalam pertarungan untuk memperebutkan satu tempat di zona Liga Champions.Lazio sementara ini duduk di posisi empat atau batas akhir zona Liga Champions dengan koleksi 22 poin. Adapun, Milan berada tepat di bawahnya dengan hanya selisih satu angka.Sayangnya, Milan akan menyambangi Stadio Olimpico Roma dengan skuat pincang. Bomber andalan Gonzalo Higuain tidak bisa diturunkan karena harus menjalani sanksi akumulasi. Sementara dua pilar lainnya; Giacomo Bonaventura dan Alessio Romagnoli juga tidak bisa bermain akibat cedera.03:00 WIB l La Liga l Leganes vs Deportivo Alaves l beIN Sports 119:00 WIB l La Liga l Eibar vs Real Madrid l beIN Sports 221:00 WIB l Serie A l Udinese vs AS Roma22:00 WIB l Premier League l Brighton & Hove Albion vs Leicester City22:00 WIB l Premier League l Everton vs Cardiff City22:00 WIB l Premier League l Fulham vs Southampton22:00 WIB l Premier League l Manchester United vs Crystal Palace l MNC TV22:00 WIB l Premier League l Watford vs Liverpool l beIN Sports 122:00 WIB l Premier League l West Ham United vs Manchester City22:15 WIB l La Liga l Valencia vs Rayo Vallecano l beIN Sports 200:00 WIB l Serie A l Juventus vs SPAL l beIN Sports 300:30 WIB l Premier League l Tottenham Hotspur vs Chelsea l RCTI00:30 WIB l La Liga l Huesca vs Levante l beIN Sports 202:30 WIB l Serie A l Inter Milan vs Frosinone l beIN Sports 102:45 WIB l La Liga l Atletico Madrid vs Barcelona l SCTV18:00 WIB l La Liga l Athletic Bilbao vs Getafe l beIN Sports 218:30 WIB l Serie A l Parma vs Sassuolo l beIN Sports 320:30 WIB l Premier League l AFC Bournemouth vs Arsenal l beIN Sports 121:00 WIB l Serie A l Bologna vs Fiorentina21:00 WIB l Serie A l Empoli vs Atalanta21:00 WIB l Serie A l Napoli vs Chievo l beIN Sports 322:15 WIB l La Liga l Sevilla vs Real Valladolid l beIN Sports 223:00 WIB l Premier League l Wolverhampton vs Huddersfield Town l beIN Sports 100:00 WIB l Serie A l Lazio vs AC Milan l l beIN Sports 300:30 WIB l La Liga l Espanyol vs Girona l beIN Sports 202:30 WIB l Serie A l Genoa vs Sampdoria l l beIN Sports 302:45 WIB l La Liga l Villarreal vs Real Betis l beIN Sports 202:30 WIB l Serie A l Cagliari vs Torino03:00 WIB l Premier League l Burnley vs Newcastle United l beIN Sports 103:00 WIB l La Liga l Real Sociedad vs Celta de Vigo l beIN Sports 2(ACF)