Kesedihan Bellerin usai Arsenal Disingkirkan Atletico

: Bek Arsenal Hector Bellerin mengaku kecewa atas kegagalan timnya melaju ke final Liga Europa. Baginya, kekalahan ini kian menyakitkan lantaran urung memeberikan trofi terakhir untuk Arsene Wenger.Bertandang ke Estadio Wanda Metropolitano, Arsenal dipaksa menyerah 1-0 lewat satu gol Diego Costa. Dengan demikian, anak asuh Diego Simeone berhasil melaju ke final Liga Europa dengan keunggulan agregat 2-1."Kami semua kecewa dan sedih. Ini sangat sulit untuk diterima. Kami semua mencoba melakukan yang terbaik tapi ternyata memang takdir tidak berpihak pada kami. Semua pemain sangat sedih untuk pelatih (Wenger)," kata Bellerin."Dia (Wenger) memiliki karier yang luar biasa dan kami ingin melakukan yang terbaik baginya untuk mengakhiri musim ini di puncak. Itulah yang justru membuat kekalahan ini lebih menyakitkan," tambahnya.Wenger memutuskan takkan melatih The Gunners lagi setelah musim ini berakhir. The Professor tercatat sudah melatih Arsenal selama 22 tahun. Selama itu, pelatih asal Prancis tersebut mempersembahkan 17 gelar untuk The Gunners. Tiga di antaranya adalah Liga Primer Inggris. (Standard.co.uk)(ASM)