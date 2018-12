Hasil Undian Babak 32 Besar Liga Europa 2018--2019

Sesi pengundian babak 32 besar Liga Europa 2018--2019 telah selesai dilakukan. Acara pengundiannya berlangsung di markas besar UEFA yang berada di Nyon, Swiss, Senin 17 Desember.Direktur Kompetisi UEFA, Giorgio Marchetti, terlibat langsung dalam sesi pengundian. Dia dibantu oleh eks bek Chelsea Ricardo Carvalho dan mantan penggawa timnas putri Jerman, Celia Sasic.Nama klub asal Republik Ceko, Plzen, keluar lebih dulu dalam sesi pengundian. Mereka akan bentrok dengan lawan yang belum pernah dihadapi, yakni Dinamo Zagreb dari Rusia.Napoli yang disingkirkan Liverpool pada fase grup Liga Champions akan bentrok dengan klub Jerman, Zurich. Laga nanti juga bakal menjadi pertemuan pertama bagi kedua tim.Chelsea sebagai wakil Inggris akan bertemu dengan Malmo. Kedua tim sudah pernah bentrok pada final UEFA Cup Winners 1998 dan The Blues keluar sebagai pemenang.Lazio akan dipertemukan dengan Sevilla. Laga ini diyakini bakal menjadi tantangan berat bagi Lazio karena Sevilla punya catatan mentereng sebagai pemilik lima gelar Liga Europa (2005–06, 2006–07, 2013–14, 2014–15 dan 2015–16).Berikut hasil lengkap undian Babak 32 Besar Liga Europa 2018--2019:Plzen vs Dinamo ZagrebClub Brugge vs SalzburgRapid Wien vs Inter MilanSlavia Praha vs GenkKrasnodar vs LeverkusenZurich vs NapoliMalmo vs ChelseaShakhtar Donetsk vs FrankfurtCeltic vs ValenciaRennes vs BetisOlympiacos vs Dynamo KyivLazio vs SevillaFenerbahce vs ZenitSporting vs VillarrealBATE vs ArsenalGalatasaray vs Benfica(KAU)