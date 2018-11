Timnas Indonesia Gagal di Piala AFF, Bukan Salah Bima Sakti

Tim nasional Indonesia mengulangi sejarah empat tahun lalu dengan tersingkir dari Piala AFF lebih awal. Skuat Garuda dipastikan gagal mengakhiri kutukan, karena harus terhenti di fase grup.Bermain tiga kali, skuat asuhan Bima Sakti ini hanya meraih tiga poin atau satu kali menang. Satu-satunya hasil positif didapat saat menghadapi tim lemah Timor Leste. Di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Timnas sempat kesulitan mengamankan kemenangan 3-1.Selebihnya, Indonesia menelan dua kali kekalahan pada laga tandang menghadapi Singapura (0-1) dan Thailand (1-3).Indonesia dipastikan tersingkir dari Piala AFF meski masih menyisakan satu laga fase Grup B. Kepastian itu didapat setelah Thailand hanya mampu bermain imbang 1-1 dengan Filipina, malam tadi.Tersingkir lebih dini sudah diprediksi oleh para pencinta sepak bola Tanah Air. Salah satu yang menonjol adalah soal kesiapan tim dalam menyambut ajang dua tahunan ini.Tak diperpanjangnya kontrak Luis Milla oleh PSSI menjadi salah satu penyebabnya. Alhasil, dengan persiapan yang kurang dari sebulan, Hansamu Yama ditangani Bima Sakti."Menurut saya tidak, Bima sudah memiliki persiapan 1,5 tahun ketika mendampingi Milla, dan dia pasti tahu semua karatker pemain yang dipilihnya," ujar Wolfgang Pikal yang merupakan mantan asisten pelatih timnas Indonesia era Alfred Riedl.Pikal menambahkan, format AFF yang baru ini juga bukan menjadi indikator keterpurukan Indonesia. Maklum dari dua laga away, timnas harus bertandang ke Singapura dan Thailand."Saya rasa tidak, format AFF 2018 itu untuk semua tim sama, ada home ada away. Itu bukan juga alasan, semua tim harus punya mental yang kuat jika mau maju ke semifinal," sambung Pikal."Ingat timnas pada Piala AFF 2016 pernah bermain di Hanoi, itu contoh yang baik untuk timnas dengan mental baja yang mereka miliki," kenang Pikal yang pernah menjadi asisten pelatih timnas sebanyak tiga kali.Pada Piala AFF 2016 lalu, Indonesia lolos sebagai runner up Grup A di bawah Thailand. Mereka mengumpulkan empat poin, dengan imbang melawan Filipina (2-2), menang kontra Singapura (2-1), dan kalah menghadapi Thailand (2-4).Indonesia akhirnya mampu melaju ke final, setelah menyingkirkan Vietnam dengan menang agregat 4-3. Sempat menang 2-1 pada leg pertama atas Thailand, skuat Garuda yang kala itu masih diperkuat Boaz Solossa harus menyerah dengan agregat 2-3 -- kalah 0-2 di kandang Thailand pada leg kedua.(ACF)