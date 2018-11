Jadwal UEFA Nations League: Belanda vs Prancis

: Turnamen UEFA Nations League masih kembali tersaji pada Sabtu 17 November dini hari nanti. Salah satu laga yang paling panas adalah pertemuan Belanda kontra Prancis di Grup A1.Belanda masih berusaha untuk lolos ke putaran final UEFA Nations League musim ini. Peluang De Oranje yang menempati posisi kedua klasemen pun masih terbuka.Asalkan, mereka mampu mengatasi Prancis yang masih kokoh di puncak klasemen dengan torehan tujuh poin. Kemenangan kontra Jerman di laga terakhir tentu akan membuat Belanda masuk ke semifinal UEFA Nations League.Pasalnya, jika Prancis dan Jerman mampu dikalahkan Belanda, total poin mereka akan bertambah menjadi sembilan. Karena Ryan Babel Cs saat ini telah mengantongi tiga poin hasil dari satu kemenangan atas Jerman 17 Oktober lalu.Laga yang tak kalah sengit lainnya adalah pertemuan Wales kontra Denmark di Grup B4. Pertandingan ini akan menjadi penentu langkah Wales promosi ke Grup A musim depan.Posisi Wales yang sementara masih menjadi pemuncak klasemen terbilang belum aman. Gareth Bale Cs yang menorehkan enam poin hanya terpaut dua poin saja dari Denmark di posisi kedua.Jika kalah pada laga nanti, Denmark tentu lebih difavoritkan menjadi juara Grup B4. Pasalnya, tim Dinamit masih menyisakan satu laga terakhir kontra Irlandia yang dipastikan terdegragasi ke Grup C.02.45 WIB - Belanda vs Prancis02.45 WIB - Slovakia vs Ukraina02.45 WIB - Wales vs Denmark02.45 WIB - Syprus vs Bulgaria02.45 WIB - Slovenia vs Norwegia02.45 WIB - Gibraltar vs Armenia02.45 WIB - Liechtenstein vs Makedonia(REN)