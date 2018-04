Pertarungan "Hidup Mati" Di Italia, Spurs Difavoritkan Di Piala FA

memperebutkan "scudetto" kini terbuka di Seri A Italia, setelah pekan lalu Juventus di luar dugaan ditahan oleh Crotone, tim yang menempati posisi ke-18 atau berada di zona degradasi. Hal itu membuat Napoli yang akan jadi lawan Juventus akhir pekan ini bernapas lega, dengan jarak selisih angkanya yang kini terpaut empat.Napoli harus menang di pekan ke-34 jika ingin memberi tekanan buat "Si Nyonya Tua". Pertemuan antara Juventus versus Napoli menjadi menu istimewa dalam lanjutan kompetisi Seri A yang masih menyisakan lima laga.Peluang menjadi juara Seri A kembali terbuka buat Napoli musim ini bila tim asuhan Maurizio Sarri tersebut mampu mendulang tiga angka di markas Juventus, Stadion Allianz di kota Turin. Bila Marek Hamsik dan kawan-kawan menang, selisih poin dengan Juventus menjadi lebih ketat karena hanya terpaut satu angka. Dengan masih tersisa lima pertandingan, maka persaingan Juventus dan Napoli menuju "scudetto" semakin seru dan menegangkan.Pertarungan ini bagaikan "hidup mati" buat keduanya, karena hanya dengan kemenangan peluang mendekati juara berada di depan mata. Juventus dituntut harus menang untuk tetap menjaga peluangnya tetap dalam jalur yang benar. Tiga angka menjadi sangat krusial bagi Gianluigi Buffon dan kawan-kawan, karena posisi mereka akan berselisih tujuh angka dengan Napoli jika sanggup memukul Lorenzo Inzigne dan kawan-kawan. Duel ini menjadi lebih prestisius karena menggambarkan kekuatan antara kubu utara yang diwakili Juventus dan kubu selatan yang diwakili Napoli.Dengan materi pemain yang berimbang, Juventus lebih diuntungkan karena tim asuhan Massimiliano Allegri itu bermain di hadapan publiknya. Dukungan suporter Juventus yang sangat fanatik, akan memberi pengaruh terhadap penampilan Gonzalo Higuain dan kawan-kawan. Motivasi Juventus untuk mengulang kembali apa yang mereka dapatkan ketika berkunjung ke Stadion San Paolo di kota Napoli dengan mempermalukan "I Partenopei" awal Desember tahun lalu lewat kemenangan 1-0, ingin dilakukan lagi oleh anak-anak Juventus.Sulit mengalahkan Juventus bila bermain di kandangnya. Napoli harus mencetak gol cepat di babak pertama guna memukul mental Juventus. Ini jalan satu-satunya yang bisa dilakukan Napoli, mengingat posisi mereka akan sulit seandainya Juventus lebih dulu menggetarkan gawang Napoli. Bursa di pasar taruhan menjagokan Juventus dengan melepas voor 1/4 bola terhadap Napoli. Kecenderungan duel ini berkesudahan imbang memang sangat besar. Namun untuk menang dengan 1-0 rasanya Juventus bisa mendapatkannya. Saya menjagokan Juventus dengan persentase 55-45.Sementara di Inggris, perhatian orang akan terpecah dengan dimainkannya dua laga di babak semi final Piala FA antara Manchester United vs Tottenham Hotspur dan Chelsea vs Southampton. Semua pertandingan ini dimainkan di Stadion Wembley. Manchester United akan terlibat dalam duel sengit menghadapi Tottenham, dan ini akan jadi satu-satunya kesempatan bagi Jose Mourinho dan timnya untuk bisa meraih trofi pertamanya di musim ini setelah gagal di Piala Liga, Liga Primer dan Liga Champions.Spurs juga punya keinginan yang sama untuk menjadikan ajang Piala FA sebagai satu-satunya harapan bagi pelatih Mauricio Pochettino merengkuh gelar juara di musim ini. Harry Kane dan kawan-kawan akan lebih bergairah karena Stadion Wembley adalah markas mereka selama mengarungi musim kompetisi 2017-2018. Mereka sudah terbiasa bermain di Wembley dan Manchester United telah merasakan bagiamana ganasnya Spurs di depan pendukungnya dengan membabat "Setan Merah" 2-0 akhir Januari 2018.Berbekal kemenangan mengesankan atas Manchester United itu, membuat kepercayaan diri para pemain Spurs semakin tinggi. Manchester United bakal mengalami kesulitan dengan bermain pragmatis yang menjadi ciri mereka di bawah Jose Mourinho. Spurs jelas akan bermain agresif dan lebih terbuka sebagai gaya khas mereka karena ditopang para gelandang terbaik seperti Dele Alli, Christian Eriksen, Son Heung-Min, Eric Dier dan Mousa Dembele. Atas dasar itu pasar taruhan di Inggris menempatkan Spurs lebih baik dengan memberi voor 1/4 bola. Untuk bermain aman di babak pertama, andai bisa menahan MU, namun di babak kedua harus memilih Spurs. Kemungkinan Spurs menang tipis sangat terbuka, dan saya menjagokan mereka dengan persentase 55-45.Dalam lanjutan kompetisi Liga Primer Inggris Sabtu ini, "The Reds" Liverpool harus keluar kandang menuju ke Stadion Hawthorns, markasnya West Bromwich Albion. Pasukan Juergen Klopp yang berada dalam kondisi terbaik dan sedang "on fire" harus mewaspadai kebangkitan West Bromwich yang pekan lalu menghantam Manchester United 1-0 di Old Trafford. Walaupun West Bromwich berada di posisi terbawah klasemen Liga Primer Inggris, namun Jay Rodriguez dan kawan-kawan bisa menghadirkan mimpi buruk buat Liverpool.Liverpool selalu kesulitan jika berhadapan dengan West Bromwich dan itu terlihat dalam pertemuan pertama mereka Desember tahun lalu yang berakhir imbang 0-0 ketika Mohamed Salah dan kawan-kawan menjadi tuan rumah bermain di Anfield. West Bromwich memang sulit ditebak, dan motivasi mereka bisa berlipat ganda bila jumpa dengan tim besar seperti Liverpool. Ini jadi peluang buat tim asuhan Darren Moore untuk mencetak tiga angka sekaligus membuka peluang bisa keluar dari zona degradasi. Memang berat memukul Liverpool dengan kondisi kekuatan lini serang yang menakutkan dalam diri Mohamed Salah, Roberto Firmino dan Sadio Mane. Pasar taruhan jelas memihak Liverpool dengan melepas voor balik 1 bola terhadap West Bromwich. Jika anda punya nyali, silahkan tembak Liverpool dari awal. Liverpool menang meski dengan skor tipis. Saya menjagokan Liverpool dengan persentase 55-45.Di Spanyol akhir pekan ini kita akan disajikan dengan partai final memperebutkan Piala Raja, ketika Barcelona ditantang oleh Sevilla dalam pertarungan mereka di Stadion Wanda Metropolitano. Barcelona lebih diunggulkan dalam laga final ini jika kita melihat kualitas mereka yang merata di semua lini. Memang awal April ini Lionel Messi dan kawan-kawan sempat ditahan Sevilla 2-2 di La Liga, namun hasil itu bukanlah sebuah ukuran bahwa Sevilla bisa menggagalkan ambisi Anders Iniesta dan kawan-kawan meraih gelar juara di Piala Raja.Tradisi juara di Piala Raja lebih memihak ke Barcelona dan itu adalah fakta yang tak bisa terbantahkan. Mereka menguasai arena ini dalam tiga musim terakhir, dan kemungkinan pasukan Ernesto Valverde melakukan untuk keempat kalinya sangat terbuka. Baik Barcelona dan Sevilla begitu terobsesi merebut Piala Raja, setelah keduanya tersisih di Liga Champions. Tapi Barcelona setidaknya akan mengamankan dua trofi sekaligus karena posisi Luis Suarez dan kawan-kawan untuk menjadi juara La Liga musim ini hanya persoalan waktu saja. Bursa di pasar taruhan jagokan Barcelona 1 1/4 bola. Dengan angka yang tinggi, anda masih bisa tahan Sevilla. Barcelona menang tipis, dan saya memfavoritkan Barcelona dengan persentase 55-45.SPAL vs Roma 40-60Sassuolo vs Fiorentina 50-50AC Milan vs Benevento 60-40Cagliari vs Bologna 50-50Udinese vs Crotone 55-45Chievo vs Inter Milan 40-60Lazio vs Sampdoria 60-40Atalanta vs Torino 55-45Juventus vs Napoli 55-45Genoa vs Verona 60-40Manchester United vs Tottenham 45-55Chelsea vs Southampton 60-40West Bromwich vs Liverpool 45-55Watford vs Crystal Palace 55-45Arsenal vs West Ham United 55-45Stoke City vs Burnley 50-50Manchester City vs Swansea 60-40Eibar vs Getafe 55-45Celta Vigo vs Valencia 50-50Girona vs Espanyol 55-45Malaga vs Real Sociedad 45-55Las Palmas vs Alaves 55-45Atletico Madrid vs Betis 60-40Athletic Bilbao vs Levante 60-40Barcelona vs Sevilla 55-45(PAT)