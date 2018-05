Jadwal Siaran Langsung Liga Top Eropa Akhir Pekan Ini

Klik di sini: Milla Beberkan Striker Ideal untuk Timnas U-23

Kompetisi liga-liga top Eropa akan kembali berputar. Meski sebagian klub telah memastikan gelar juara, bukan berarti kompetisi sepi akan bigmatch.Dari La Liga contohnya, Barcelona yang telah memastikan gelar juara pada akhir pekan lalu ketika melumat Deportivo La Coruna, bakal kedatangan rival abadi mereka, Real Madrid.Laga bertajuk El Clasico akan tetap memiliki arti bagi kedua klub, meski Barca telah menyegel gelar juara La Liga. Untuk itu laga ini bakal dinanti oleh para pencinta El Clasico.Dari ranah Spanyol, kita melipir ke Liga Primer Inggris. Ada bigmatch yang mempertemukan Chelsea kontra Liverpool.Menyisakan tiga laga sisa, tentunya Chelsea berambisi untuk bisa meraih poin penuh di Stamford Bridge. Sebab mereka masih berpeluang untuk mengincar posisi terakhir meraih tiket Liga Champions musim depan.Saat ini, Chelsea yang berada di posisi kelima, terpaut lima poin dari Tottenham Hotspur yang menghuni peringkat empat.Di Liga Italia Serie-A, Juventus tengah menanti proses penantian gelar juara mereka untuk kali ketujuh. Syaratnya, Bianconeri harus bisa mengalahkan Bologna pada giornata ke-36 pada Minggu 6 Mei dini hari WIB.Pasalnya jika imbang atau kalah, bisa kembali menghidupkan asa buat Napoli. Seperti diketahui, Partenopei yang tertinggal empat poin dari Juve, akan menjamu Torino pada akhir pekan ini.02 : 00 WIB: Brighton & Hove Albion vs Manchester United (BeIN Sports 1 & RCTI LIVE)18 : 30 WIB: Stoke City vs Crystal Palace (BeIN Sports 1 LIVE)21 : 00 WIB: AFC Bournemouth vs Swansea City21 : 00 WIB: Leicester City vs West Ham United (BeIN Sports 2 LIVE)21 : 00 WIB: Watford vs Newcastle United21 : 00 WIB: West Bromwich Albion vs Tottenham Hotspur (BeIN Sports 1 LIVE)23 : 30 WIB: Everton vs Southampton (BeIN Sports 1 & MNC TV LIVE)19 : 30 WIB: Manchester City vs Huddersfield Town (BeIN Sports 1 LIVE)22 : 30 WIB: Arsenal vs Burnley (BeIN Sports 3 LIVE)22 : 30 WIB: Chelsea vs Liverpool (BeIN Sports 1 & RCTI LIVE)23 : 30 WIB: AC Milan vs Hellas Verona01 : 45 WIB: Juventus vs Bologna17 : 30 WIB: Udinese vs Inter Milan20 : 00 WIB: Lazio vs Atalanta20 : 00 WIB: SPAL vs Benevento20 : 00 WIB: Chievo vs Crotone20 : 00 WIB: Genoa vs Fiorentina20 : 00 WIB: Napoli vs Torino23 : 00 WIB: Sassuolo vs Sampdoria01 : 45 WIB: Cagliari vs AS Roma02 : 00 WIB: Sevilla vs Real Sociedad (BeIN Sports 2 LIVE)18 : 00 WIB: Girona vs Eibar (BeIN Sports 2 LIVE)21 : 15 WIB: Athletic Bilbao vs Real Betis23 : 30 WIB: Celta Vigo vs Deportivo La Coruna (BeIN Sports 2 LIVE)01 : 45 WIB: Villarreal vs Valencia (BeIN Sports 2 LIVE)17 : 00 WIB: Malaga vs Deportivo Alaves (BeIN Sports 2 LIVE)21 : 15 WIB: Atletico Madrid vs Espanyol (BeIN Sports 2 LIVE)23 : 30 WIB: Las Palmas vs Getafe (BeIN Sports 2 LIVE)01 : 45 WIB: Barcelona vs Real Madrid (BeIN Sports 2 & SCTV LIVE)02 : 00 WIB: Leganes vs Levante (BeIN Sports 2 LIVE)20 : 30 WIB: Borussia Dortmund vs Mainz 0520 : 30 WIB: Leipzig vs Wolfsburg20 : 30 WIB: Koln vs Bayern Muenchen (Fox Sports LIVE)20 : 30 WIB: Werder Bremen vs Bayer Leverkusen20 : 30 WIB: Borussia M'gladbach vs Freiburg20 : 30 WIB: Eintracht Frankfurt vs Hamburg20 : 30 WIB: Augsburg vs Schalke 0420 : 30 WIB: Hannover vs Hertha Berlon20 : 30 WIB: Stuttgart vs Hoffenheim(ASM)