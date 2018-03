Pemain Muda Inggris Lebih Berpengalaman Ketimbang Italia

Leonardo Bonucci mengatakan pemain muda Inggris lebih berpengalaman daripada pemain muda Italia. Itu dia katakan jelang laga The Three Lions vs Gli Azzurri.Bonucci bersama rekan-rekannya di timnas Italia akan berhadapan dengan Inggris pada Rabu 28 Maret dini hari WIB di Stadion Wembley.Italia akan menjadikan laga ini pembuktian usai gagal lolos ke Piala Dunia 2018 dan kalah dari Argentina 0-2 akhir pekan lalu. Bonucci kini mewaspadai pemain muda The Three Lions yang dianggapnya sangat berkembang."Kami bermain melawan tim yang berhasil menjalani perubahan dengan sangat baik. Mereka adalah sekelompok pemain muda yang sangat berbakat yang memiliki banyak pengalaman internasional," ujar Bonucci."Kami memiliki banyak pemain muda yang memiliki lebih sedikit pengalaman internasional. Juga level Serie A, kami bermain lebih sedikit di Eropa dan mendapatkan lebih sedikit pengalaman daripada Liga Premier Inggris," lanjutnya.Kapten AC Milan itu mengakui pemain muda Inggris lebih punya banyak pengalaman, terutama di kancah internasional. Di sisi lain, pemain muda Italia tidak banyak mendapat peluang untuk menunjukkan skill di kancah internasional."Kami memiliki tim yang jauh lebih muda dengan tidak banyak pengalaman internasional. Anda tidak dapat membandingkan pemain kami yang lahir pada 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 dibandingkan dengan pemain Inggris yang lahir di tahun yang sama," sambungnya."Pertandingan persahabatan ini berguna bagi pemain muda untuk mengelola permainan. Orang-orang perlu memahami bahwa kesabaran adalah kunci. Kami harus membiarkan pemain muda tumbuh dan semoga mereka akan membawa kami kembali ke Italia yang dulu kita kenal," pungkasnya. (soccerway)(KRS)