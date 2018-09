Scaloni Tepis Rumor Punya Masalah dengan Dybala

Pelatih interim Argentina, Lionel Scaloni, menepis rumor yang menyebut dia memiliki masalah dengan Paulo Dybala. Tepatnya usai ia mencadangkan striker Juventus itu pada pertandingan persahabatan melawan Kolombia di Stadion MetLife, New Jersey, Amerika Serikat, Rabu 12 September.Absennya Lionel Messi dari Argentina disebut-sebut bisa menghadirkan kesempatan lebih besar bagi Dybala untuk masuk starting line up. Namun itu tidak terjadi, di lini depan, Scaloni memasang Mauro Icardi dan baru memasukkan Dybala pada menit ke-54.Masuknya Dybala tidak mengubah banyak permainan. Pada laga persahabatan ini Argentina gagal meraih hasil maksimal setelah diimbangi tanpa gol oleh Kolombia.Tidak masuknya Dybala di starting line up memunculkan rumor kalau Scaloni punya masalah dengan pemain Juventus itu. Namun ia dengan tegas membantahnya."Anda berpikir saya punya masalah dengan Dybala? Tentu tidak, dia pemain yang fenomenal," kata Scaloni."Ada hubungan yang spesial, dia pemain yang luar biasa dan kami harus mencari solusi untuk melihatnya merasa nyaman," tambahnya.Pada pertandingan persahabatan sebelumnya, Argentina sukses mengalahkan Guatemala dengan skor 3-0 di Stadion Los Angeles Memorial Coliseum, Sabtu 8 September waktu setempat. Ketika itu, Dybala bahkan tak sama sekali diturunkan Scaloni. (sportskeeda)(ASM)