Hasil Lengkap Pertandingan Sepak Bola Dini Hari Tadi

: Sejumlah pertandingan sepak bola di kompetisi Eropa akhir pekan yang digelar pada Sabtu 21 April malam hari hingga Minggu 22 April dini hari tadi telah rampung. Terdapat empat klub top di Eropa yang berhasil meraih kemenangan.Manchester United menjadi salah satu klub top Eropa yang berhasil meraih kemenangan. Red Devils mampu mengalahkan Tottenham Hotspur dengan skor 2-1 pada babak semifinal Piala FA 2017--2018.Dengan hasil ini, United berhak lolos ke babak final. Pada babak itu, tim besutan Jose Mourinho itu akan menghadapi pemenang semifinal lainnya, yakni antara Chelsea dan Southamtpon. Kedua tim baru akan bertanding pada Minggu 22 April malam hari WIB.Sementara itu, rival United, Liverpool gagal memetik hasil positif di kompetisi Liga Primer Inggris. Bertandang ke markas West Bromwich Albion pada pekan ke-35, The Reds hanya mampu bermain imbang dengan skor 2-2.Hasil imbang pada laga tersebut membuat Liverpool gagal menempel posisi runner-up yang ditempati United sementara. Kini, mereka berada di posisi ketiga dan masih terpaut tiga poin dari Red Devils.Beralih ke tanah Spanyol. Kemenangan berhasil diraih Barcelona pada babak final Copa Del Rey. Tak tanggung-tanggung, El Barca mampu menghantam Sevilla dengan skor telak 5-0, sekaligus memastikan juara pada turnamen tersebut.Di kompetisi Liga Serie-A Italia, ada AS Roma yang turut merasakan kemenangan ketika bertandang ke SPAL. Mereka sukses mengalahkan tim tuan rumah dengan skor telak 3-0.Sebaliknya, kekalahan justru dialami AC Milan saat menjamu Benevento. Mereka harus kalah dengan skor 0-1.Sementara itu, hasil memuaskan didapat raksasa Bundesliga 1 Jerman, Bayern Muenchen. Meski sudah memastikan gelar pada kompetisi tersebut, Die Roten tetap menunjukkan penampilan impresif. Buktinya, mereka mampu menghantam Hannover 96 dengan skor telak 3-0.Pesaing Muenchen juga mampu meraih kemenangan, yakni Borussia Dortmund. Tidak mau kalah dengan Die Roten, Dortmund sukses meraih kemenangan atas Bayer Leverkusen dengan skor telak 4-0.West Bromwich Albion 2-2 LiverpoolWatford 0-0 Crystal PalaceManchester United 2-1 Tottenham HotspurEibar 0-1 GetafeCelta Vigo 1-1 ValenciaSevilla 0-5 BarcelonaSPAL 0-3 AS RomaSassuolo 1-0 FiorentinaAC Milan 0-1 BeneventoRB Leipzig 2-5 HoffenheimEintracht Frankfurt 0-3 Hertha BerlinHamburg SV 1-0 FreiburgHannover 96 0-3 Bayern MuenchenStuttgart 2-0 Werder BremenBorussia Dortmund 4-0 Bayer LeverkusenOlympique de Marseille 5-1 Lille OSCAmiens 3-1 StrasbourgEn Avant Guingamp 3-1 AS MonacoFC Metz 1-1 SM CaenToulouse 2-0 Angers SCO(PAT)