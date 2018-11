Permalukan Roma, Madrid Lolos Sebagai Juara Grup

: Real Madrid mampu membuat AS Roma tidak berdaya pada matchday kelima penyisihan Grup G Liga Champions 2018--2019, Rabu 28 November. Pada laga tersebut, Los Blancos menaklukkan Roma dengan skor 2-0.Kedua tim sebetulnya tampil terbuka pada laga tersebut. Aksi saling balas menciptakan peluang pun terjadi sepanjang laga.Tercatat, Madrid menghasilkan tujuh tembakan mengarah ke gawang. Sedangkan Roma hanya menciptakan lima tembakan mengarah ke gawang.Namun, kedua tim tampak kesulitan untuk menciptakan gol sepanjang babak pertama. Upaya-upaya kedua tim tidak mampu mengubah skor 0-0 hingga turun minum.Gagal mencetak gol, Madrid pun mencoba untuk mengawali babak kedua dengan tampil agresif. Alhasil, tim besutan Santiago Hernan Solari itu sukses membuka keunggulan pada menit ke-47.Gareth Bale menjadi pencetak gol pembuka untuk Madrid. Berawal dari kesalahan umpan yang dilakukan Federico Fazio kepada kiper Roma Robin Olsen. Kemudian, Bale mampu merebut bola tersebut dan melepaskan tembakan ke gawang.Madrid semakin percaya diri. Pada menit ke-59, Los Merengues sukses menambah keunggulan lewat Lucas Vazquez yang memanfaatkan umpan dari Karim Benzema.Hingga laga usai, tidak ada gol lagi tercipta. Madrid memastikan kemenangan dengan skor 2-0.Dengan hasil ini, Madrid berhak menempati puncak klasemen sementara dengan mengoleksi 12 poin. Mereka unggul tiga poin dari Roma yang berada di peringkat kedua. Koleksi poin ini pun sudah cukup mengantarkan mereka lolos ke babak 16-besar dengan status juara grup.Andai kalah dan Roma menang pada laga terakhir, posisi Madrid di puncak klasemen tidak akan tergoyahkan. Sebab, Roma kalah secara head to head dengan Madrid di babak penyisihan grup. Sebelumnya, I Giallorossi kalah dari Madrid dengan skor 0-3 pada matchday pertama, 20 September.: Olsen, Kolarov, Fazio, Manolas, Florenzi, Cristante, Nzonzi/Coric (64'), El Shaarawy/Kluivert (22'), Zaniolo/Karsdorp (69'), Under, Schick.: Courtois, Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo, Modric/Valverde (80'), Llorente, Kroos, Vazquez, Benzema/Diaz (77'), Bale/Asensio (84').(PAT)