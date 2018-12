Dramatis, Liverpool ke 16 Besar Usai Tundukkan Napoli

: Liverpool secara dramatis melaju ke babak 16 besar Liga Champions 2018--2019 usai menundukkan Napoli, Rabu 12 Desember. The Reds lolos dari Grup C usai meraih kemenangan 1-0 di Stadion Anfield.Liverpool yang membutuhkan kemenangan langsung tancap gas sejak awal laga. Dua peluang langsung didapatkan lewat Andrew Roberston dan James Milner, namun belum ada yang berbuah gol.Napoli yang berusaha keluar dari tekanan mendapatkan kans di menit 26 lewat upaya umpan Jose Callejon. Sayang, umpan tersebut tak mampu disambut para penggawa Napoli lainnya yang berada di kotak penalti.Publik Stadion Anfield akhirnya bergemuruh setelah Mohamed Salah mencetak gol di menit 34. Penetrasi Salah di sisi kanan dituntaskan sepakan terukur ke tiang jauh yang mengelabui kiper David Ospina.Di babak kedua, Liverpool masih terus mencoba menambah keunggulan. Namun upaya mereka kerap mampu digagalkan pertahanan Napoli yang digalang Kalidou Koulibaly dan Raul Albiol.Napoli nyaris menyamakan kedudukan saat memasuki injury time menit 90+2. Beruntung sepakan jarak dekat Arkadiusz Milik masih bisa dihalau kiper Alisson Becker dengan kakinya.Liverpool pun gagal menggandakan keunggulan di pengujung laga. Sadio Mane tak mampu menyarangkan bola ke gawang Napoli di menit 90+4, meski sudah berhadapan satu lawan satu dengan Ospina.Beruntung Liverpool berhasil mempertahankan keunggulan hingga laga usai. Kemenangan ini sudah cukup membuat The Reds melenggang ke 16 besar.Liverpool lolos dengan berstatus sebagai runner-up Grup C dengan torehan sembilan poin. Torehan poin mereka menyamai Napoli, namun masih unggul agregat gol di klasemen.Liverpool menemani Paris Saint-Germain yang melaju ke babak 16 dengan status juara grup. Mereka menutup laga terakhir Grup C dengan kemenangan 4-1 dari Red Star Belgrade.Liverpool: Alisson, Matip, Van Dijk, Robertson, Alexander-Arnold (Lovren '90), Milner (Fabinho '85), Wijnaldum, Henderson, Mane, Salah, Firmino (Keita '79).Napoli: Ospina, Albiol, Koulibaly, Mario Rui (Ghoulam '70), Maksimovic, Allan, Hamsik, Fabian Ruiz (Zielinski '62), Mertens (Milik '67), Callejon, Insigne.(REN)