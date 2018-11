Prediksi Tottenham vs Inter: Tuan Rumah On Fire!

: Tottenham Hotspur akan menjamu Inter Milan pada pekan kelima Liga Champions 2018--2019 di Stadion Wembley, Kamis 29 November. Spurs berpeluang menuntaskan misi revan kepada Inter karena tuan rumah sedang dalam kondisi on fire.Tim asuhan Mauricio Pochettino tengah dalam tren positif jelang menjamu Nerazzurri. Spurs berhasil bangkit dari keterpurukan dan sudah mengamankan lima kemenangan beruntun di semua ajang.Mereka bahkan mampu mengalakan PSV Eindhoven pada laga terakhir Grup B Liga Champions. The Lily Whites mampu menyudahi perlawanan PSV dengan skor 2-1.Kemenangan pada derbi London kontra Chelsea di Liga Primer Inggris akhir pekan lalu juga menjadi modal berharga Spurs. Mental para penggawa Tottenham terangkat jelang mengadapi Inter usai mengalahkan Chelsea 3-1.Berbanding dengan tim tamu. Inter baru saja kembali memetik kemenangan setelah sempat tergelincir dikalahkan Atalanta 1-5 di kompetisi Serie-A.Tim asuhan Luciano Spalletti mampu mengembalikan kepercayaan diri setelah mengalahkan Frosinone 3-0. Namun, hasil itu masih belum cukup karena tim yang dihadapi Inter saat ini berbeda kelas.Apalagi sejumlah fakta jelang pertandingan kontra Inter cukup berpihak kepada Spurs. Menilik catatan Whoscore, Spurs mampu mengamankan tiga kemenangan dari Inter ketika bertindak sebagai tuan rumah.Catatan lain yang cukup membuat Inter harus waspada adalah ketajaman Spurs ketika bermain di kandang. The Lily Whites terhitung mampu mencetak setidaknya tiga gol ke gawang Inter saat menjadi tuan rumah di semua kompetisi.Fakta tersebut kian dilengkapi kabar positif skuat inti Spurs yang bisa bermain penuh di laga nanti. Tercatat, hanya Mousa Dembele, Victor Wanyama, dan Danny Rose yang masih akan absen melawan Inter.Sebaliknya, Inter harus kehilangan Sime Vrsaljko karena cedera. Serta tiga pemain lain seperti Dalber Henrique, Roberto Gagliardini, dan Joao Maior yang tidak bisa tampil karena tidak memenuhi syarat.Tottenham (4-2-3-1): Hugo Lloris, Jan Vertonghen, Toby Alderweireld, Ben Davies, Serge Aurier, Moussa Sissoko, Eric Dier, Christian Eriksen, Eric Lamela, Dele Alli, Harry Kane.Inter (4-2-3-1): Samir Handanovic, Stevan de Vrij, Milan Skriniar, Danilo D'Ambrosio, Kwadwo Asamoah, Matias Vecino, Marcelo Brozovic, Radja Nainggolan, Matteo Politano, Ivan Perisic, Mauro Icardi.20/10/2010 - Inter 4 - 3 Tottenham02/11/2010 - Tottenham 3 - 1 Inter07/03/2013 - Tottenham 3 - 0 Inter14/03/2013 - Inter 4 - 1 Tottenham18/09/2018 - Inter 2 - 1 TottenhamTottenham 50 - 50 Inter(REN)