Jumpa Napoli Jadi Tolok Ukur Kekuatan Liverpool di Liga Champions

: Liverpool tampil kurang meyakinkan pada babak penyisihan Grup C Liga Champions 2018--2019. Hingga saat ini, The Reds baru mengumpulkan enam poin dari lima laga yang dilakoni.Gara-gara hasil minor tersebut, Liverpool terancam tersingkir. Kini, mereka berada di peringkat ketiga klasemen sementara terpaut dua poin dari Paris Saint-Germain yang berada di peringkat kedua dan tiga poin dari Napoli yang berada di puncak klasemen.Bek Liverpool Virgil Van Dijk mengaku timnya melakukan banyak kesalahan sehingga tampil kurang oke sepanjang penyisihan grup. Namun, ia meminta para pemain The Reds harus berjuang untuk membuktikan pantas tetap bertahan di Liga Champions. Salah satunya caranya adalah mengalahkan Napoli pada matchday terakhir, Rabu 12 Desember."Ini adalah kesalahan kami sendiri. Tetapi, kami memiliki cara keluar dari tekanan ini. Kami belum dalam performa terbaik kami di Liga Champions sehingga kami pantas berada di posisi ini," ujar Van Dijk."Jika kami tidak menang, kami tidak pantas berada di Liga Champions. Mudah-mudahan itu tidak terjadi. Mudah-mudahan kami lolos dan menunjukkan pantas kami bertahan di kompetisi ini," lanjutnya.Andai ingin lolos, Liverpool harus bisa meraih kemenangan atas Napoli dengan margin dua gol. Sebab, sebelumnnya, The Reds sudah menelan kekalahan dari Napoli dengan skor 1-0 pada pertemuan pertama. (Goal)(ASM)