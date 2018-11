Data dan Fakta Pekan Kelima Liga Champions

: Pertandingan pekan kelima Liga Champions 2018 -- 2019 sedang berlangsung. Sejak dini hari tadi, tim-tim yang berada di Grup E - H menggelar pertandingan.Sejauh ini, sudah ada tujuh tim yang memastikan diri lolos ke fase knock out. Mereka ialah Bayern Muenchen, Ajax Amsterdam, Manchester City, Real Madrid, AS Roma, Juventus, dan Manchester United.Tentu, jumlah tersebut bakal bertambah. Sebab, tim yang tergabung di Grup A - D akan menggelar pertandingan dini hari nanti.Sebelum menyaksikan pertandingan seru dini hari nanti, berikut ini adalah data dan fakta yang terjadi hingga pekan kelima Liga Champions:- Jumlah gol: 214- Rataan gol per laga: 2,97- Menit paling sering terjadi gol: 31 - 45 (38 gol)- Klub paling produktif: Manchester City (14 gol)- Peluang terbanyak: Real Madrid (100 kali)- Peluang on target: AS Roma (41 kali)- Tim yang paling banyak melakukan pelanggaran: Young Boys (89 kali)Top skorer: Robert Lewandowski (6 gol)Top assist: Riyad Mahrez (4 gol)Pemain yang paling banyak melakukan pelanggaran: Loris Bento (Young Boys/15 kali)(ASM)