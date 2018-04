Radja Nainggolan Diragukan Tampil Kontra Barcelona

: Gelandang AS Roma Radja Nainggolan diragukan tampil untuk laga melawan Barcelona di babak perempat final Liga Champions, Kamis 5 April. Musababnya, Nainggolan masih bermasalah dengan cedera otot pahanya.Cedera otot dialami Nainggolan saat timnya bermain imbang 1-1 melawan Bologna pada lanjutan Serie-A, Sabtu, 31 Maret. Kabar tersebut juga langsung dikonfirmasi pelatih Roma, Eusebio Di Francesco pada Minggu 1 April.Francesco belum bisa memastikan waktu pemulihan cedera yang dibutuhkan Nainggolan. Ia juga tidak akan memaksakan menurunkan gelandang asal Belgia itu jika kondisi belum fit 100 persen."Kami harus bicara terlebih dahulu dengan staf medis. Melihat caranya keluar lapangan, rasanya tidak positif," kata Di Francesco."Masalah otot semacam itu tidak bisa disembuhkan dengan cepat, meski dia adalah Ninja dan sanggup mengejutkan kami."tambahnya.Absennya Nainggolan tentu saja mengganggu persiapan AS Roma jelang keberangkatan ke markas Barcelona. Tanpa kehadirannya, lini tengah Roma bakal pincang dalam laga nanti. Selama ini Nainggolan adalah salah satu pemain kunci timnya.Di musim ini, Nainggolan telah menjadi pemain kunci di lini tengah AS Roma. Tercatat ia telah bermain sebanyak 25 kali dan mengoleksi tiga gol di ajang Serie-A. (Reuters)(REN)