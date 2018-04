Jadwal Padat Liverpool Bukan Kendala bagi Van Dijk

Virgil van Dijk mengaku tetap bisa menikmati padatnya jadwal pertandingan Liverpool. Meski berat dilalui, baginya berbagai pertandingan dalam waktu dekat ini adalah momen luar biasa sebagai seorang pemain The Reds.Liverpool sedang dihadapkan dengan laga leg 2 perempat final Liga Champions 2017--2018, Rabu 11 April dini hari WIB. Laga tersebut berlangsung hanya tiga hari setelah The Reds bertanding imbang tanpa gol kontra Everton.Pelatih Juergen Klopp sempat mengistirahatkan beberapa pemain utamanya saat melakoni derby Merseyside di Stadion Goodison Park. Tapi, Van Dijk tetap diturunkan sebagai starter dan tidak tergantikan selama 90 menit penuh.Lantaran padatnya jadwal tersebut, publik Liverpool sempat khawatir mantan bek Southampton itu kelelahan dan tampil tidak prima ketika menghadapi City. Namun, Van Dijk sendiri mengaku tidak punya masalah dengan hal tersebut."Tiga pertandingan dalam enam hari pasti berat bagi siapa pun. Kami sudah bermain baik kontra Everton, kemudian ingin menang juga pada pertandingan besok. Setelah itu, kami harus mempersiapkan diri lagi untuk laga selanjutnya," kata Van Dijk dalam jumpa pers jelang laga kontra City."Meskipun berat, saya harus bisa mengatasi jadwal padat tersebut. Khususnya dalam laga waktu dekat ini, yakni bisa bermain menuju semifinal Liga Champions atau derby Merseyside. Itu adalah momen yang luar biasa ketika menjadi pemain Liverpool," tambahnya.Liverpool memboyong Van Dijk yang berstatus sebagai bek termahal di dunia dari Southampton pada Januari lalu. Hingga saat ini, ia sudah dimainkan sebanyak 27 kali untuk semua laga The Reds dan menyumbang dua gol.(KAU)