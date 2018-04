Prediksi Barcelona vs Roma: Uji Ketangguhan Barca di Camp Nou

: Barcelona mendapatkan tantangan dari klub Italia AS Roma pada babak perempat final Liga Champions 2017 -- 2018. Blaugrana bisa mengambil keuntungan lantaran tampil di Camp Nou dini hari nanti.Sejauh ini, sejarah sudah membuktikan I Lupi tidak pernah meraih kemenangan di sana. Dari total dua pertemuan terakhir di Camp Nou, Roma harus menelan satu kali kekalahan dan satu kali imbang.Bahkan, satu-satunya kekalahan Roma di Camp Nou yang terjadi pada dua musim lalu itu didapat dengan hasil yang sangat mengenaskan. Saat itu, mereka dicukur Barcelona dengan skor 6-1.Peluang Roma untuk mengalahkan Barcelona terbilang berat. Bukan apa-apa. Barcelona bisa dikatakan belum tersentuh ketika bermain di kandang sendiri pada Liga Champions musim ini. Dari total empat pertandingan, Barcelona selalu bisa meraih kemenangan.Rival Roma di Liga Serie-A Italia, Juventus menjadi salah satu tim yang merasakan ketangguhan Barcelona di Camp Nou. Tepatnya pada laga perdana penyisihan grup Liga Champions, 13 September. Ketika itu, I Bianconeri takluk dengan skor 0-3.Di satu sisi, catatan Roma dalam melakoni laga tandang pada kompetisi Liga Champions musim ini juga buruk. Buktinya, dari empat laga tandang yang dilakoni sejauh ini, mereka hanya meraih satu kemenangan. Sisanya, mereka menelan dua kekalahan dan satu kali imbang.Barcelona boleh saja percaya diri menghadapi Roma usai melihat catatan ini. Namun, El Barca tetap harus berbenah diri jelang menghadapi Roma nanti. Terutama dalam pertahanan.Kebetulan, lini pertahanan mereka sedang menjadi sorotan saat bermain imbang 2-2 di markas Sevilla pada lanjutan La Liga Spanyol 2017--2018, Senin 1 April. Pada laga tersebut, Azulgrana telah kebobolan dua gol terlebih dahulu. Beruntung, El Barca mampu bangkit dan bisa menyamakan kedudukan lewat gol-gol Luis Suarez dan Lionel Messi.Andai skenario itu juga dialami saat menghadapi Roma nanti, tentu ini menjadi kerugian bagi Barcelona. Sebab, mereka juga akan kesulitan mencetak gol ketika bertandang ke markas Roma pada leg kedua nanti.: Ter Stegen, Alba, Umtiti, Pique, Roberto, Iniesta, Rakitic, Paulinho, Dembele, Messi, Suarez.: Alisson, Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov, Pellegrini, Rossi, Strootman, Under, Dzeko, Perotti.25/11/2015: Barcelona 6-1 Roma17/9/2015: Roma 1-1 Barcelona6/8/2015: Barcelona 3-0 Roma26/2/2002: Roma 3-0 Barcelona20/2/2002: Barcelona 1-1 Roma: Barcelona (60) - (40) AS Roma(ASM)