Klopp tak Simpan Dendam dengan Madrid

: Liverpool punya kenangan pahit dengan Real Madrid pada babak final Liga Champions 2017--2018. Pada laga tersebut, The Reds harus menelan kekalahan dengan skor 1-3.Pelatih Liverpool Juergen Klopp ternyata tidak memiliki dendam apa pun terhadap Madrid. Bahkan, ia tidak berharap bisa berjumpa langsung dengan El Real pada babak 16-besar, hanya untuk berniat membalas kekalahan di final musim lalu."Satu-satunya hal yang saya tahu adalah para fan ingin membalas dendam kekalahan mereka dari PSG musim ini. Tetapi, kami tidak bisa campur tangan soal hasil undian," ujar Klopp."Kami akan menunggu hasil undian. Tidak memusingkan lawan siapa pun. Hingga saat ini, saya benar-benar tidak menyangka bisa masuk dalam undian 16-besar. Saya tidak peduli. Kami finis sebagai runner-up. Kami akan memiliki lawan yang luar biasa dan kuat nanti. Itu saja," tambahnya.Liverpool berhasil memastikan diri lolos ke babak 16-besar setelah mengalahkan Napoli dengan skor 1-0 pada matchday terakhir penyisihan Grup C, Rabu 12 Desember. Berkat kemenangan tersebut, The Reds naik ke peringkat kedua klasemen dengan mengoleksi sembilan poin.Kendati punya poin sama dengan Napoli, Liverpool berhak menempati posisi runner-up. Sebab, mereka unggul dalam jumlah gol.Kini, Liverpool tinggal menunggu hasil undian untuk mendapatkan lawan babak 16-besar. Mereka pun berpeluang untuk berjumpa dengan Real Madrid yang sudah dipastikan lolos sebagai juara Grup G. Sesuai peraturan UEFA untuk undian lawan babak 16-besar, juara grup akan berjumpa dengan runner-up grup. (Goal)(ASM)