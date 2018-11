Morinho: Tidak Bisa Atasi Tekanan, Lebih Baik Pulang!

: Manajer Manchester United, Jose Mourinho, mendesak anak-anak asuhnya untuk tampil prima di markas sendiri. Pasalnya, The Red Devils adalah satu-satunya tim di Liga Champions musim ini yang belum mencetak gol di Old Trafford.Pelatih yang menjuluki dirinya sendiri sebagai The Happy One ini menegaskan bahwa, jika ada pemainnya yang merasa tertekan atau tidak bisa mengatasi tekanan ketika bermain di kandang, lebih baik mereka tinggal di rumah saja."Jika (pemain United) merasa tertekan, pulanglah ke rumah dan yang saya maksud bukan rumah stadion kami, tapi rumah mereka dan menonton televisi saja," kata Mourinho dalam konferensi pers jelang laga kontra Young Boys."Saya tidak pernah merasa tertekan jika bermain di kandang. Jika anda tertekan bermain di kandang sendiri di mana suporter mendukung anda, lebih baik anda tinggal di rumah," pungkasnya,United akan menghadapi Young Boys pada Rabu (28/11) dini hari nanti. Kampiun Liga Champions 1999--2000 ini bertengger di posisi kedua klasemen sementara Grup H dengan tujuh poin dari empat pertandingan.(FIR)