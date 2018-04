4 Faktor yang Bisa Membuat Madrid Gigit Jari

Juventus akan menjamu Real Madrid pada leg pertama perempat final Liga Champions 2017 -- 2018 dini hari nanti. Allenatore Juventus, Massimiliano Allegri berjanji takkan mengulangi kesalahan musim lalu.Seperti diketahui, Juventus menyerah dari Madrid pada babak final Liga Champions musim lalu di Millennium Stadium, Cardiff. Kala itu, Madrid menang dengan skor mencolok 1-4!Pengalaman pahit itu sudah dilupakan oleh Allegri. Kini, eks pelatih AC Milan sudah punya strategi untuk menyingkirkan sang juara bertahan."Kami ingin membangun keuntungan sebagai tuan rumah dan kemudian mencuri keuntungan saat bertandang ke Madrid. Oleh karena itu, kami berharap bisa mencetak gol dan tidak kebobolan. Itu akan menjadi skenario yang ideal," ujar Allegri."Kuncinya, kami harus bermain seperti yang kami lakukan pada babak pertama di Cardiff, dengan cara mempertahankan level itu sepanjang pertandingan," terang Allegri.Allegri punya kesempatan untuk menghentikan Madrid, meskipun berbagai pihak lebih menjagokan Madrid. Berikut ini ada empat faktor yang bisa membuat Madrid gigit jari.Gianluigi Buffon memang tidak muda lagi. Namun, semangatnya mengawal gawang Bianconeri jangan ditanya. Buffon berpotensi membuat Madrid gigit jari untuk berusaha mencetak gol.Buffon yang sudah berusia 40 tahun belum pernah mencicipi manisnya gelar Liga Champions. Tercatat, Buffon sudah memainkan tiga laga final, tetapi selalu berujung dengan kegagalan. Catatan itu bisa menjadi motivasi tersendiri bagi eks kiper Parma itu.Real Madrid boleh berbangga karena memenangkan empat pertandingan tandang dari lima laga tandang di semua kompetisi. Namun, tantangan bermain di Allianz Arena -markas Juventus- merupakan hal yang tak mudah.Tercatat, hanya Lazio yang mampu mengalahkan Bianconeri di kandangnya sendiri. Bahkan, tim-tim seperti Barcelona, Inter Milan, dan Tottenham Hotspur hanya meraih satu poin. Kondisi itu tentu bisa terjadi kepada Madrid.Massimiliano Allegri dikenal sebagai pelatih yang punya banyak strategi. Dengan kata lain, juru taktik 50 tahun itu bisa fleksibel dalam menerapkan strategi.Selain itu, Allegri juga dikenal pintar dalam mengambil keputusan pergantian pemain. Kendati Juventus tak diperkuat sejumlah pemain lantaran cedera, Allegri dianggap bisa mengatasi permasalahan tersebut.Real Madrid bisa memanfaatkan Cristiano Ronaldo untuk mengoyak gawang lawan. Terlebih, Liga Champions adalah gelar satu-satunya yang mereka bisa dapatkan musim ini.Namun, jangan lupa, Madrid juga punya titik lemah di sektor pertahanan. Catatan who scored, Madrid lemah dalam duel udara. Madrid tercatat hanya memenangkan 10,3 duel udara per pertandingan. Sebaliknya, Juventus tampil lebih oke dengan memenangkan 12,5 duel udara per pertandingan.Apabila kelemahan itu dimanfaatkan oleh Paulo Dybala atau Gonzalo Higuain, maka Madrid dipastikan bakal gigit jari. (Sportskeeda)(ASM)