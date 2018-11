Jadwal Siaran Langsung Liga Champions Dini Hari Nanti

Sebanyak tujuh tim sudah memastikan tiket babak 16 besar Liga Champions 2018--2019. Selanjutnya, pada 29 November dini hari nanti, beberapa tim lainnya juga tinggal selangkah lagi mencapai babak tersebut.Dari Grup A, Broussia Dortmund berkesempatan mengunci babak knock-out jika mampu minimal memetik hasil imbang kontra klub asal Belgia. Club Brugge. Hal yang sama juga berlaku untuk Atletico Madrid, yang bakal menjamu AS Monaco di Estadio Wanda Metropolitano.Tambahan satu poin dari markas PSV Eindhoven sudah cukup untuk membuat Barcelona lolos dari Grup B. La Blaugrana yang kini berada di urutan pertama klasemen dengan torehan 10 poin, berpeluang lolos sebagai juara grup.Kemudian, Tottenham Hotspur bakal memastikan nasibnya di panggung Liga Champions saat menjamu Inter Milan di Wembley. Kemenangan menjadi wajib bagi The Lilywhites jika masih ingin bertahan di kompetisi kasta tertinggi sepak bola Eropa tersebut.Persaingan ketat masih tersaji dari Grup C. Liverpool kontra PSG akan jadi ajang perebutan posisi puncak, namun belum bisa memastikan tiket 16 besar.Begitu pula dengan pertarungan Napoli dan Red Stars yang masih sama-sama berpeluang lolos. Keduanya bakal sama-sama mengincar poin penuh untuk minimal mengamankan diri dari zona degradasi.Beralih ke Grup D, Porto dan Schalke 04 bersiap rebutan menjadi yang lolos pertama dari fase grup pada laga di Estadio Do Dragao, Porto, nanti. Porto minimal butuh hasil imbang, sementara Schalke harus menang.Atlético Madrid vs AS Monaco (Live RCTI)Lokomotiv Moskva vs GalatasarayBorussia Dortmundvs Club BruggePSV vs Barcelona (Live RCTI)Tottenham Hotspur vs Internazionale MilanPSG vs LiverpoolNapoli vs Crvena ZvezdaPorto vs Schalke 04(ASM)