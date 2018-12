Respons Klopp Soal Liverpool vs Bayern

Manajer Liverpool Juergen Klopp mewaspadai ancaman Bayern Muenchen pada babak 16 besar Liga Champions. Ia menegaskan, The Reds takkan meremehkan tim besutan Niko Kovac.Pada leg pertama, Liverpool menjamu Bayern di Stadion Anfield, 19 Februari 2019. Sementara itu pada pertemuan kedua, giliran The Reds yang menyambangi ke markas The Bavarians di Allianz Arena, 13 Maret 2019.Secara statistik, Liverpool memiliki modal bagus jelang bersua Muenchen. Hingga pekan ke-17 Liga Primer Inggris, Sadio Mane cs belum sekalipun menelan kekalahan dan sukses berada di puncak klasemen. Sementara Muenchen musim ini belum tampil konsisten dan sudah menelan tiga kekalahan di liga domestik.Liverpool juga memiliki catatan bagus kontra Bayern Munchen. Dua pertemuan terakhir Liverpool meraih dua kali kemenangan di ajang UEFA Super Cup dan Audi Cup."Pada akhirnya ini adalah pertandingan sepak bola di level tertinggi dan kami harus memainkannya. Kami tidak berkata "Terima Kasih Tuhan", kami tetap mewaspadai Muenchen," kata Klopp."Pada babak 16 besar Liga Champions semua tim tangguh dan saya bersemangat," sambungnya."Sangat menyenangkan bisa melawan Bayern Muenchen. Sudah lama sekali saya tidak melawan Muenchen di pertandingan kompetitif, jadi saya sangat menantikannya,"tambahnya.(ASM)